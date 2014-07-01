Пейнтбол научил нас, как стать командой

Дата публикации: Сегодня, 15:22

18 августа состоялось мероприятие, где дети 11 – 13 лет, среди которых были и такие, к которым требуется особого внимание, были участниками игры в пейнтбол. Эту идею Палате некоммерческих организаций предложила предприниматель в сфере пейнтбольного производства Елена Вечеренко. Палату заинтересовал сам подход, а именно: по возможности в каждые выходные до конца каникул привлекать группу ребят к игре, чтобы от бесцельного шатания по городу отвлечь и научить основам командной деятельности. Основной упор делался на детей, требующих к себе особое внимание, а также на такие семьи, которым по разным причинам затруднительно позволить себе такое времяпрепровождение для своих детей.

Председатель Палаты некоммерческих организаций Эльдар Эфендиев согласился и на патронаж мероприятия и на организационную роль в подготовке мероприятия. Сразу же стали формировать команду партнеров. И здесь все складывалось удачно. Пейнтбольную площадку, амуницию и инструктаж взял на себя пейнтбольный клуб "Каскад", а группу ребят обязалась сформировать организация "Проект Дети Нарвы".

Итак, 18 августа наш автобус заполнили 20 детей и несколько родителей. Уже на месте ребята разделились на две команды – "оранжевых" и "зеленых". На удивление девочек оказалось больше, чем мальчиков, что предполагало возможность интриги – как в соперничестве между группами, так и в стремлении получить индивидуальный приз лучшего по игре.

Инструкторы провели строгий инструктаж с учетом того, что в основном в пейнтбол играют ребята постарше.

Эльдар Эфендиев объявил о начале игры, а также о том, что соперничество только приветствуется, но всем нужно придерживаться инструкций.

Но не обошлось и без забавных и острых сюжетов. Когда все стали надевать защитные костюмы, вдруг выяснилось, что для некоторых изящных (по физической комплекции) игроков, амуниция оказалась на несколько размеров больше. Решение как всегда нашли при помощи подручных средств, а веселое настроение было обеспечено с самого начала. Когда все экипировались и стали осматривать территорию, вдруг... наткнулись на лесных обитателей, пригревшихся на открытых лужайках. Несколько змей, конечно, сразу ретировались подальше в лес, "услышав поступь грозных пришельцев", но девочки своим "зорким оком" успели их заприметить. Всем стало ясно, что на будущее нужно быть внимательными.

В игре решил принять участие и молодой человек, передвигающийся на коляске. Пока мы с ним ехали на машине, разговорились о разном. Кирилл оказался очень открытым и общительным и с нетерпением ждал своего участия в игре. Для нас это был первый опыт, и мы попросили его критически оценить возможности участия в игре молодых людей, требующих к себе особого внимания.

Так что для нас игра была своеобразным тестом для получения опыта в работе с определенной возрастной группой, а также и с теми, кто нуждается в особом внимании.





К сожалению, Кириллу было сложно передвигаться на коляске по траве, поэтому он "примерил на себе" роль снайпера по мишеням и наблюдателя за командной игрой. Ему участие в мероприятии доставило особую радость.

Игра всем понравилась настолько, что пришлось увеличить ее продолжительность вдвое и дополнить вторым раундом. Пока игроки отдыхали и перекусывали в перерыве, мы съездили в Нарву за дополнительными "боеприпасами".

При подведении итогов и определении победителей Эльдар Эфендиев выразил единодушное решение организаторов : "оранжевые" и "зеленые" не уступают друг другу, и поэтому среди команд победителей нет. Но каждый участник игры получил свой персональный приз от Палаты – билет в планетариум. А вот лучшего по игре мы выбрали, и им оказалась – девочка! Вот вам и интрига! В дополнение к персональному призу она получила супер-приз Палаты - подарочную карточку ТЦ "Астри".

У всех было отличное настроение, все с большим удовольствием ели только что приготовленную роскошную пиццу.

Правление Палаты выражает особую благодарность предпринимателю Елене Вечеренко, которая обеспечила участников игры транспортом, "боеприпасами" и "провиантом", а так же пейнтбольный клуб "Каскад" – за внимательное отношение к "нестандарной" группе ребят. Большое спасибо и журналисту Сергею Степанову, который – несмотря на свой рабочий напряженный график нашел время для съемки сюжета о нашем мероприятии.

И, конечно, спасибо игрокам – за хорошую игру и предложения, с которыми они подвели итог мероприятия. Ребята предложили организовать специализированную площадку для детей, к которым требуется особое внимание, но желающих заниматься активными видами спорта.

Даниил Галицкий,

член правления Палаты некоммерческих организаций