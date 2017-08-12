Закон о равном обращении обеспечит равную защиту от дискриминации по всем признакам

Вам словоЗакон о равном обращении обеспечит равную защиту от дискриминации по всем признакам
Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о равном обращении, благодаря которым свод правил станет более единым и будет расширен круг людей, защищенных от дискриминации. Функции надзора за соблюдением конвенции ООН о правах инвалидов будут переданы уполномоченному по равноправию.
В дальнейшем люди, считающие, что подверглись дискриминации на основании возраста, недуга, сексуальной ориентации, вероисповедания или убеждений, смогут получать бесплатную консультацию у уполномоченного по равноправию, если предполагаемая дискриминация имела место при получении социальных пособий и услуг, в сфере образования, в здравоохранении или при получении товаров и услуг.
«Изменение закона о равном обращении важно, поскольку касается очень многих – свыше 140 000 человек с недугом. Я подчеркну, что люди с недугом не нуждаются в привилегиях, а лишь в равных с другими возможностях для организации своей повседневной жизни», – сказала исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт.
Если прежде представители меньшинств могли обращаться к уполномоченному по равноправию в связи со случаями дискриминации при получении работы, в трудовых отношениях и в профессиональном образовании, то в дальнейшем можно запрашивать оценку уполномоченного в случае, если предполагаемая дискриминация имела место при получении социальных пособий и услуг, в сфере образования, в здравоохранении или препятствовала потреблению товаров и услуг. Уполномоченный по равноправию не может представлять людей в суде, но может дать оценку возможному случаю дискриминации, на основе которой человек может решить, обращаться в суд или нет. Уполномоченный не дает оценки правомерности решений, опирающихся на медицинские данные и экспертные оценки.
Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2019 г.
Для оценки трудоспособности по-прежнему нужно обращаться в Кассу по безработице. Для консультации также можно обратиться в Эстонскую палату людей с ограниченными возможностями. В июле министерство социальных дел заключило с Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями договор о сотрудничестве, в рамках которого государство поддерживает независимое консультирование людей со сниженной трудоспособностью в вопросах оценки трудоспособности. Эстонская палата людей с ограниченными возможностями предлагает независимую помощь в понимании целей процесса оценки, необходимых для проведения оценки мероприятиях и решения об оценке, а также при необходимости при составлении жалобы и при прояснении решения об определении степени тяжести недуга.
По информации Министерства социальных дел
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