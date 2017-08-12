Новая система дополнительных компенсаций на лекарства снизит расходы на рецептурные препараты

Дата публикации: Сегодня, 13:01

27 июля правительство одобрило предложения министра здоровья и труда Евгения Осиновского по созданию новой системы компенсации лекарств. Создаваемая система дополнительной компенсации лекарств заметно сократит расходы людей с большими потребностями в рецептурных лекарствах и будет проста в использовании для пациента, поскольку льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупке лекарства.

Льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупке лекарства.

«Сейчас в Эстонии свыше 110 000 человек ежегодно тратит на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы. Целых 15 000 человек тратят свыше 300 евро и при этом мы говорим лишь о расходах на рецептурные лекарства. В случае пенсионеров – которые больше нуждаются в лечении и поэтому больше тратят на лекарства – это эквивалентно размеру одной месячной пенсии в год. Мы хотим изменить эту ситуацию», - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Цель дополнительной компенсации лекарств – улучшить доступность лекарств для людей с повышенной необходимостью в лечении и с большими расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства расходы в заметно большем объеме, чем прежде. По новой системе дополнительная компенсация будет выплачиваться в случае расходов, превышающих 100 евро.

Планируется установить компенсацию в объеме 50% для расходов в диапазоне 100-300 евро и в объеме 90% для сумм свыше 300 евро. При этом, чем выше расходы человека на лекарства, тем выше будет компенсация. Например, если человек в год потратит на лекарства в общей сложности 110 евро, то дополнительная компенсация для него составит 5 евро, при расходе 250 евро – 75 евро и при расходе 400 евро – 190 евро.

Для внедрения новой системы правительство приняло решение внести в бюджет компенсаций на лекарства дополнительные 3 миллиона евро.

Дополнительная справочная информация и графики: http://sm.ee/et/uudised/uus-taiendava-ravimihuvitise-susteem-vahendab-oluliselt-inimeste-kulusid-retsep-tiravimitele.

Иван Лаврентьев,

Министерство социальных дел





