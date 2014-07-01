Ее жизнью были музыка и музыкальная школа. Памяти Татьяны Алексеевны Егоровой

Дата публикации: Вчера, 12:34

26 июля на 85-ом году умерла Татьяна Алексеевна Егорова. Почетный гражданин Нарвы, человек, который десятки лет руководил Нарвской музыкальной школой, поддерживал все новые идеи нарвских музыкантов: создание симфонического оркестра, проведение конкурса юных пианистов им. Ф. Шопена, различных фестивалей, праздников… Она была доброй и отзывчивой, заботливой и переживающей, принципиальным и требовательным директором школы, настойчивым депутатом Нарвского городского собрания.

И, конечно, стала учителем и мудрым наставником для других учителей, для детей и родителей.

В последние годы Татьяна Алексеевна добровольно взяла на себя заботу о Почетных гражданах города. Сама она очень гордилась этим званием. И по праву.

Нам будет не хватать ее добрых слов, настоящих советов, искренней поддержки.

Выражаем соболезнование родным и близким.

Прощание с Татьяной Алексеевной Егоровой состоится 28 июля 2017 года, в пятницу, в 9.15 в храме Нарвской иконы Божией Матери (ул. Раквере, 39).

Группа товарищей