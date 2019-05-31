Вам слово«Обратно на работу!» - проект ESF INNOVE
SA INNOVE финансируемый проект «Обратно на работу!» проводится с 1.06.17 по 31.05.19. Целевая группа проекта включает в себя эстоноязычных и русскоязычных долго не работающих людей (более 12 месяцев) из Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа. В прект привлекается 200 человек.
Оновная цель проекта - восстановить социальную состоятельность целевой группы, поднять самооценку и мотивацию, а также помочь людям, которые не работали более 12 месяцев вернуться на рынок труда. Как международный, так и эстонский опыт показывают, что одна из лучших форм решения проблемы возвращения безработных на рынок труда - это форма рабочих клубов. В рабочих клубах проходит поддерживающее обучение с практическими заданиями и видеотренингами, что укрепляет постоянное общение между собой и взаимную поддержку. В рамках проекта будут работать 10 региональных клубов в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Вильяндимаа.
В отношении группы применяется индивидуальный подход, который исходит из специфики положения каждого человека, его потребностей и возможностей. Возвращение каждого желающего работать на рабочий рынок будет происходить по индивидуальной программе, которая подготовит его к поиску работы, даст необходимые знания и умения, поможет преодолеть пассивность и низкую самооценку. Каждый участник целевой группы заполняет дневник соискателя работы, который будет содержать его действия по участию в проекте, выявит его специфические проблемы и препятствия при поиске работы. Заполнение дневника важно для участника в целях самоанализа. Также дневник - ценный исходный материал для консультанта и ментора при консультировании и наставлении.
Для увеличения конкурентноспособности целевой группы участникам проекта предлагается обучение в зависимости от их потребности: компьютерное обучение, эстонский язык и профессиональное обучение, в ходе которого люди смогут повысить свою профессиональную компетентность, а также пройти психологические и карьерные консультации, которые помогут ясно осознать и эффективно использовать свои индивидуальные предпочтения, возможности и опыт. Участники могут пройти практику у трёх работодателей, чтобы убедиться, насколько данная специальность и будущее рабочее место им подходят.
C целью обеспечить возвращение целевой группы на рынок труда используется система менторов, в чьи обязанности входит помочь человеку искать и найти работу, предложить поддержку в адаптационный период.
Проект проводят в сотрудничестве четыре организации - партнёра. Устроитель - Mtü Eesti Avatud Ühiskonna Instituut занимается организацией услуг по возвращению безработных на рынок труда с 2009 года. В MTÜ Eeesti Avatud Ühiskonna Instituut работают специалисты, которые имеют глубокие знания и практический опыт в работе по увеличению конкурентноспособности и социальной состоятельности долго не работающих людей. По этой теме составлены руководства, книги, проводится обучение и т.д.
Партнёр MTÜ EV Koolitus, чьё кредо « Знания-ключ к успеху», предлагает в течении последних 15 лет языковые и компьютерные курсы, а также различные профессиональные курсы для совершеннолетних как на русском, так и на эстонском языках по всей Эстонии. Задачей MTÜ EV Koolitus в данном проекте является организация рабочих клубов на русском языке, языковых и компьютерных курсов, а также различного профессионального обучения.
Партнёр Tercare OÜ начал свою деятельность в 2007 году. Основная область деятельности - это консультации и обучение. Задачей Tercare OÜ является организация рабочих клубов на эстонском языке, языковые и копмьютерные курсы, а также различные курсы по специальностям.
Партнер MTÜ Talent Management and Development Centre. Его миссией яляется поддержание радости от труда и профессиональное развитие людей, а также поддержка разумного и ценящего человека управления и поднятие качества оказываемых услуг. MTÜ Talent Management and Development Centre проводит в проекте карьерное и психологическое консультирование, а также предлагает услугу поддержки для соикателей работы как на русском, так и на эстонском языках.
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