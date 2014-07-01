Разводи костер безопасно!

Дата публикации: Сегодня, 07:47

В этом году в подведомственном Идаскому спасательному центру регионе было выписано 16 штрафов за нарушение требований, предъявляемых к разведению костров и приготовлению гриля на открытом воздухе. Штрафы были назначены от 12 до 40 евро.

«Костер с пламенем менее метра следует разводить по меньшей мере в 8 метрах от любых строений или же легковоспламеняющихся материалов и в пожароопасное время (которое действует сейчас) по меньшей мере в 10 метрах от лесного массива. Если же костер превышает размеры в метр, то его удаленность от зданий должна составлять 15 метров, а от леса в пожароопасное время – 20 метров. Эти же 20 метров действуют и в отношении территории, покрытой сухой травой или ветками», - информирует главный инспектор Спасательного департамента Танель Сепайыэ.

Во время того, как вы делаете костер, покидать его или оставлять без присмотра нельзя ни в коем случае.

К сожалению, костры не особенно любят тушить и оставляют их тлеть. Это тоже опасный вариант: от тлеющих угольков не раз загоралась сухая трава или находящиеся рядом ветки.

Спасательный департамент напоминает, что при разведении костра следует быть очень внимательными и обеспечить себя средствами для тушения пожара.

Также в костре запрещено сжигать искусственные материалы, в этом случае производство будет вести Инспекция по окружающей среде.





NB! Частным лицам за нарушение требований, предъявляемых к разведению костров, может быть выставлен штраф до 1200 евро.



Дополнительную информацию по разведению костра и совет, как сделать его безопасным, всегда можно получить, позвонив на короткий номер 1524.

Евгения Парв,

Идаский спасательный центр Спасательного департамента









