“Я бросила монетку в озеро…”

Дата публикации: Вчера, 14:43

Именно так называется проект, который написали преподаватели аккордеона Нарвской хоровой школы Галина Воронова и автор этих строк. Учащиеся четырех музыкальных школ из Абья, Усть-Нарвы, Тырва и Нарвы с 15 по 18 июня принимали участие в удивительном празднике аккордеона. Все они оказались в сказке под названием Хутор волынки.

Вода, воздух, отличное питание, проживание в номерах со всеми удобствами, а за окном - лес и озеро. Наши городские дети не все имеют возможность вот так близко прикоснуться к живой природе, а некоторые из них также в первый раз были в музее эстонской культуры в Ийзаку и в олимпийском центре «Техванди».

«Мы не хотим домой» говорили они по телефону родителям. Русские и эстонские ребята вместе играли мелодии вальса, веселые польки. Два языка, две культуры слились в единое целое. У наших детей была возможность общаться с эстонскими друзьями в неформальной обстановке, и свое мнение они выразили в анкетах. Вот некоторые выдержки: “я хочу снова приехать сюда и бросила монетку в озеро”, “мне все понравилось”, “я понял, что знаю мало эстонских слов и хочу учить язык моих новых друзей”.

Каждый день начинался с позывных Queen – We Will Rock You. Кто не хотел бежать на зарядку, должен был подобрать эту мелодию на своём инструменте. К концу пребывания в лагере почти все дети играли известный саундтрек на своих аккордеонах.

Сам хозяин хутора Антс Тауль - известный в Эстонии человек, “Отец года 2000”, руководитель ансамбля «Торупилли», в 90-х он преподавал волынку и эстонскую гармонику в академии культуры в Вильянди. Он с удовольствием показал свою знаменитую коллекцию аккордеонов и открыл свой секрет. Оказывается, второе хобби Антса – летать на мотодельтаплане. Ребятам он предоставил возможность посидеть в кресле пилота.

Погода на редкость удалась, и поход на озеро Пюхаярве закончился большим купанием.

Заключительный концерт проекта состоялся 18 июня в небольшом, но уютном местном доме культуры. Играли все: и первоклассники, и выпускники, и учителя. Тепло встретили выступление квартета из Музыкальной школы Абья. Необычно звучала пьеса Р. Валгре «Veel viivuks jää». Мы услышали трели соловья, пение кукушки, звуки саксофона, шелест листвы. Три профессиональных музыканта А. Тауль, Г. Воронова и В. Тарасов сумели нарисовать целую музыкальную картинку. Марш Родетского был торжественным завершением концерта. Зрители аплодировали стоя и кричали «Браво!»

Проект стал возможен благодаря финансированию Министерства образования. А преподаватели Нарвской хоровой школы, написавшие проект, приглашают в Нарвскую хоровую школу на обучение. Ждем новых учеников в сентябре!

Виктор Тарасов