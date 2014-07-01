В Нарве прошел чемпионат по бочче для особых спортсменов

Дата публикации: Сегодня, 17:07

Во дворе Нарвского замка Германа в субботу прошёл командный чемпионат по бочче для спортсменов с особыми потребностями. Чемпионат по бочче проводится в Нарве уже несколько лет, и он очень популярен среди спортсменов. В этом году в нём приняло участие 16 команд со всех уголков Эстонии - из Нарвы, Тарту, Выру, Таллинна и других городов.

Итальянская игра с мячами, кажется, уже прижилась в Эстонии.

Спортсмены, в том числе и на инвалидных колясках и с серьёзным заболеваниями, собрались вместе, чтобы не только сразиться в азартной игре и выяснить лучших, но и провести время вместе с пользой для здоровья на свежем воздухе. Больше всего команд в этом году было из Нарвы и её окрестностей.

Участники соревновались в четырёх подгруппах. Победители каждой подгруппы получали право на выход в следующий круг и сражались за 1-4-е места чемпионата. Команды, занявшие в подгруппе второе место, продолжили борьбу между собой за 5-8-е место.

В первом полуфинале встретились победитель чемпионата по командной бочче прошлого года команда “Ордо” из Нарвы в составе Виктор Артемьев, Григорий Усс, Сергей Мыцах и команда “Нарва”, в которую входили Анатолий Новиков, Сергей Веселов и Андрей Васильев. Во втором полуфинале сразились команды “Тарту2” в составе Пиия Юргенсон, Майре Хендриксон, Суйво Карро и команда из Выру “Уммамууду” в составе Инге Эйт, Прииду Трей и Вяйно Марьяк.

В финальной встрече за 3-4-е место встретились команды “Нарва” и “Уммамууду”, уверенную победу одержала команда из Выру, которая и заняла 3-е место.

В решающем финальном матче за 1-2-е место сразились сильнейшие команды чемпионата - защищавшая титул нарвская команда “Ордо” и соперники из команды “Тарту2”. В течение всей игры доминировали нарвитяне, они же в итоге и одержали победу в сражении и во всём чемпионате!

Чемпионат организовали Союз инваспорта Эстонии и объединение Sportuna, в которое входят люди с физическими недостатками из Нарвы. Союз инваспорта Эстонии организует внутригосударственные соревнования по всей Эстонии, которые дают возможность людям с ограниченными возможностями передвижения участвовать в соревнованиях в непосредственной близости от дома.

Бочче - спортивная игра на точность с мячом родом из Италии. Целью игры является забросить свои шары ближе к центру поля, чем это сделает соперник. Играть могут все вне зависимости от физической формы, в том числе люди с серьезными физическими недостатками, а также пожилые. Бочче входит в программу паралимпийских игр.

Марина Бахманн,

Союз инваспорта Эстонии