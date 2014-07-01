Миграционная квота на этот год будет исчерпана уже в середине года

Вам словоМиграционная квота на этот год будет исчерпана уже в середине года
Миграционная квота, регулирующая трудовую и бизнес-миграцию из третьих стран в Эстонию, будет исчерпана уже летом этого года.
Миграционная квота на этот год составила 1317 человек. Учитывая то, что под нынешнюю миграционную квоту Департамент полиции и погранохраны выдал 893 вида на жительство и на рассмотрении находится еще 320 ходатайств, квота этого года будет исчерпана уже в течение лета, и новые ходатайства нельзя будет подавать, вероятно, с конца июня. Перед тем как идти в Департамент полиции и погранохраны, стоит узнать, можно ли еще ходатайствовать о виде на жительство в рамках квот.
Министерство внутренних дел проанализировало разные возможности изменения регуляций по квотам и представило результаты анализа правительству. «Миграционная квота действует в эстонской миграционной политике уже с 1990 года, и к настоящему моменту она сильно устарела. В ближайшие недели кабинету правительства нужно будет принять решение о формировании развернутой рабочей группы, чтобы затем, с участием всех партнеров по сотрудничеству, разработать подходящие для Эстонии предложения, с которыми правительство могло бы двигаться дальше», – сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. «Мы должны прийти к разумному решению, которое учитывало бы потребности рынка труда и позволяло бы гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства», – добавил он.
В качестве промежуточного решения при исчерпании миграционной квоты иностранные специалисты могут использовать регистрацию краткосрочной работы. В Эстонии в течение непродолжительного времени без вида на жительство может работать временно пребывающий в Эстонии на законных основаниях иностранец, работа которого зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны до того, как он к ней приступает. Краткосрочно в Эстонии можно работать до девяти месяцев в году. О регистрации краткосрочной работы работодатель может ходатайствовать лично или через уполномоченного представителя в бюро обслуживания, по почте или электронной почте.
Под миграционную квоту подпадают временные виды на жительство, выдаваемые для работы, предпринимательства или на основании международного договора. Квота в размере 0,1% от численности постоянного населения Эстонии вытекает из Закона об иностранцах.
Миграционная квота не распространяется на семейную миграцию, учебную миграцию (в т.ч. ученые и преподаватели), устройство на работу по специальности, связанной с информационно-коммуникационными технологиями, устройство на работу в стартапе, основание стартапа, деятельность в качестве крупного инвестора и продление видов на жительство. Также квота не распространяется на граждан Европейского союза и членов их семей, граждан Соединенных Штатов Америки и Японии. Таким образом они могут переезжать в Эстонию и после того, как миграционная квота будет исчерпана.
Ежегодно в Эстонию переезжает более 6500 иностранцев, из них чуть менее половины пользуются правом свободного передвижения лиц и являются гражданами Европейского союза или Швейцарии. Из третьих стран люди на основании временного вида на жительство приезжают в Эстонию учиться, работать или быть с семьей.
Мерье Клопетс
советник по связям с общественностью
Дежурный по городу
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