В Нарве состоится чемпионат по бочче для особых спортсменов

Дата публикации: Вчера, 16:01

В субботу, 10 июня, в Нарве состоится с командным чемпионатом по бочче. В чемпионате примут участие спортсмены с особыми потребностями, в том числе и на инвалидных колясках со всей Эстонии. Чемпионат по бочче проводится в Нарве уже несколько лет и он очень популярен среди особых спортсменов.

Соревнования пройдут во дворе Нарвского замка Германа. Начало соревнований в 11.00, в каждой команде играет до 4 игроков.

Бочче - спортивная игра на точность с мячом, которая напоминает петанк. В бочче играют в помещении и на улице, целью игры является забросить

свои шары ближе к центру поля чем соперник. Играть могут все вне зависимости от физической формы, в том числе люди с серьезными физическими недостатками и в зрелом возрасте.

Мы с удовольствием расскажем как о самой игре, так и о возможностях занятиях спортом для людей с ограниченными физическими возможностями в Нарве и Ида-Вирумаа.

Очень важно, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями не оставались взаперти своего дома и узнали о возможностях активного образа жизни.

Марина Бахманн

Союз инваспорта Эстонии