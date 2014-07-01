Нарвские «унтер пришибеевы»: послесловие ко Дню Победы

Дата публикации: Вчера, 15:44

Несколько общественных организаций Нарвы готовят совместное письмо министру внутренних дел с протестом по поводу поведения полиции на празднике 9 мая, где полицейские требовали не показывать в публичном пространстве российский флаг. В этот же день в Петербурге я стал свидетелем того, как семья несла на Дне Победы эстонский флаг - и никто им, в отличие от демократической Эстонии, этого не запрещал.

Российский флаг уже после праздничных мероприятий полицейские потребовали свернуть. Николай Андреев

Недавно я вернулся из Питера, где вновь прошёл с внуками 9 мая в Бессмертном полку по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Дружное “ура!” волнами прокатывалось по многокилометровой демонстрации питерцев “от мала до велика”. Ощущение единения, душевности и радости было потрясающее! Подумалось даже, а не это ли имела в виду провидица Ванга, когда говорила, что наступит время - мёртвые встанут и пойдут вместе с живыми.

Приехав в Нарву, я с удовольствием посмотрел видео праздника Победы в Нарве. Организаторы постарались, но это гармоничное единение нарвитян пытались сорвать местные “унтер пришибеевы” - как уже писали в прессе, полицейские вели себя провокационно и требовали не показывать российскую символику и символику Дня Победы. Это при том, что в законе подобных запретов нет.

Когда я шёл по Невскому проспекту в колонне “Бессмертного полка”, рядом оказалась семья из Эстонии - с эстонским флагом. Разговорились: оказалось, их дед - эстонец - погиб под Ленинградом, и они каждый год приезжают в город на Неве, чтобы отдать ему дань памяти. И до сих пор ни одному российскому полицейскому не пришло в голову отобрать у них флаг Эстонии.

Народ в Эстонии никогда не станет единым, пока День Победы над фашизмом здесь называют, как это сделал премьер-министр, началом российской оккупации, пока крестьянский серп и молот рабочего приравнивают к нацистской свастике.

Но такое местное самоуправство, какое произошло в День Победы в Нарве - окончательно раскалывает наше общество, и надо быть зрелым руководителем, чтобы понять это и больше никогда не допускать. Это я говорю о руководстве местной полиции, о том, кто отдал противозаконный и антиобщественный приказ.

Общественные организации Нарвы, организаторы праздника Победы в Нарве сейчас окончательно согласовывают текст письма с протестом руководителю МВД Эстонии и Парламенту. Нельзя допускать, чтобы полиция, по-холопски прислуживая националистам, запугивала здесь русскоязычное население. Авторы письма хотят, чтобы народ Эстонии был единым.

Владимир Калинкин, нарвитянин