 Запуск дронов в приграничной зоне требует ходатайства

Дата публикации: Сегодня, 12:13

При запуске дрона или другого беспилотного летательного аппарата необходимо учитывать требования и ограничения, установленные регулирующими использование воздушного пространства законами.



В последнее время набирает популярность запускание дронов. Благодаря большому выбору и широкому диапазону цен дроны стали доступны практически каждому. В наши дни их приобретают не только опытные любители, но и новички. Также довольно часто дроны дарят детям, поэтому поднятая нами тема весьма актуальна для родителей, чьи дети интересуются их запуском.

Для запуска дрона в приграничной зоне необходимо ходатайствовать о разрешении.

Перед запуском дрона необходимо ознакомиться с правилами, действующими в приграничной зоне.

При использовании дронов и других беспилотных летающих аппаратов близ границы Эстонской Республики необходимо учитывать зону запрета полётов EER1, принятую для обеспечения безопасности воздушного пространства. К данной зоне запрета относится часть территории Вайварского уезда, а также города Нарва и Усть-Нарва. Следует помнить, что в целях обеспечения безопасности ограничения в той или иной мере действуют по всей территории Эстонии.

Запуски беспилотных воздушных средств разрешены только при согласовании с Департаментом полиции и погранохраны и с наличием разрешения от Департамента полётов.

Для запуска дрона в приграничной зоне необходимо ходатайствовать о разрешении для каждого отдельного полёта, разрешение на запуск вне приграничной зоны даётся на продолжительный период.

Задачей всех ограничений и требование наличия разрешений для запуска является усиление безопасности воздушного пространства и полётов.

Информацию о правилах полётов внутри государства и запуска беспилотных лётных аппаратов, а также бланки ходатайств можно найти на домашней странице Департамента полётов: http://www.ecaa.ee.

Желаю Вам безопасных запусков!



NB!

Запуски беспилотных воздушных средств разрешены только при согласовании с Департаментом полиции и погранохраны и с наличием разрешения от Департамента полётов. Для запуска дрона в приграничной зоне необходимо ходатайствовать о разрешении для каждого отдельного полёта, разрешение на запуск вне приграничной зоны даётся на продолжительный период.

Индрек Пюви, руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры