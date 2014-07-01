На Нарвском энергетическом забеге ожидается рекордное количество участников

Дата публикации: Сегодня, 10:57

До конца мая продолжается самый выгодный период регистрации на крупнейшее спортивное событие Ида-Вирумаа – Нарвский энергетический забег. На проходящий в субботу, 10 июня, Энергетический забег, в этом году ожидается более четырех тысяч любителей активного образа жизни.

Пиковый сезон регистрации на крупнейшее событие народного спорта Ида-Вирумаа наступил – каждый день в стартовый протокол добавляются десятки новых регистрирующихся. По состоянию на сегодняшний день себя зарегистрировали более двух тысяч участников из всех уездов Эстонии и шести других стран. Множество участников из Нарвы и других регионов Ида-Вирумаа, а также из Харьюмаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. Представлены различные спортивные клубы, школы, трудовые коллективы и компании друзей. Многие предприятия проводят со своими коллективами выходные, дающие приятную энергию, которые начнутся участием в Энергетическом забеге и закончатся знакомством с достопримечательностями Ида-Вирумаа или отдыхом на побережье Чудского озера.

Организаторский центр проходящего в седьмой раз Нарвского энергетического забега находится в начале речного променада рядом с новым пляжным зданием. Там же находятся старт и финиш, а также сцена, где проводятся награждения и проходит развлекательная программа, в ходе которой выступит любимая многими певица Марью Ляник с Livebänd.

В программу Нарвского энергетического забега традиционно входит 21,1-километровый полумарафон и дистанция в 7 километров для бегунов и участников, увлекающихся оздоровительной ходьбой и ходьбой с палками. Стартовая и финишная часть Нарвского энергетического забега пролегает по прекрасному променаду у реки. Беговая трасса, проходящая по достаточно ровной поверхности, должна быть быстрой, дружелюбной к бегунам и способствующей достижению хороших результатов. Все участники Нарвского энергетического забега, пробежавшие дистанцию, получат медали с уникальным дизайном.

На Нарвский энергетический забег стоит прийти также с семьей и детьми, поскольку в программе также пройдут веселые детские забеги «Дракон», на которые уже сейчас можно зарегистрироваться на интернет-странице www.jooks.ee. Мы ждем на забеги детей в возрасте от 2 до 12 лет. Участие в детских забегах для всех бесплатно, а участники получат небольшие подарки.

Организовать Нарвский энергетический забег помогает концерн Eesti Energia, который также является генеральным спонсором мероприятия. Нарвский энергетический забег – это событие, созданное по инициативе Eesti Energia, городской управы Нарвы, Министерства культуры и Клуба организации спортивных мероприятий, целью которого является воодушевить людей на занятия оздоровительным спортом и повысить значимость Ида-Вирумаа в календаре событий культуры и спорта Эстонии. Нарвский энергетический забег также является третьим этапом серии народных спортивных мероприятий Selver Linnajooksud.

На массовый забег по одной из самых красивых беговых трасс Эстонии и с наиболее выгодной платой за регистрацию можно зарегистрироваться по адресу в интернете www.jooks.ee. Выгодный период регистрации заканчивается 31 мая.

Мати Лиллиаллик