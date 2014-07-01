Сердитые нарвитяне критиковали власть и выборы

Дата публикации: Сегодня, 16:10

Самый яркий и народный прямой эфир передачи "Время решать" прошел в нарвском торговом центре «Фама». В импровизированной студии собрались десятки людей, которые критиковали городские власти и процедуру муниципальных выборов. Говорили о самых наболевших проблемах: от дорог до будущего молодежи. Мы представляем вам самые яркие моменты и цитаты передачи.

Сердитые нарвитяне на "Время решать": Дороги разваливаются, бизнес душат, у власти старые коммуняки, которых пора менять!

У Нарвитян давно накипело. Гости выездного эфира "Время решать" в центре Fama один за другим сетовали на положение дел в городе и действия, а иногда и бездействие властей. Особо отметили плохое состояние дорог и их некачественный ремонт, попытки повлиять бизнес, вспомнили о заброшенных объектах, затратных неудачных проектах, проблемах с промышленностью и конечно же коррупции. Ссылка на видеофрагмент на странице передачи: https://goo.gl/I3bV14

Антс Кутти на "Время решать": Нарвские власти ведут подлую грязную борьбу и пугают русских эстонцами!

Шантаж, угрозы, запугивание – это главные методы предвыборной борьбы нарвских центристов, как утверждает оппозиционный депутат-соцдем. Ссылка на видеофрагмент и текстовую расшифровку на странице передачи: https://goo.gl/ebQ9yy

Денис Ларченко на "Время решать": Администрация нарвских школ тормозит проекты для молодежи!

Руководитель проектов Нарвского колледжа поделился печальным опытом: педагоги и руководство городских школ, по его мнению, не заинтересованы в донесении до учеников информации о молодежных проектах. Возможно, это в какой-то степени связано и с борьбой за голоса молодых избирателей перед муниципальными выборами. Ссылка на видеофрагмент и текстовую расшифровку на странице передачи: https://goo.gl/1RbzQD

Сердитые нарвитяне на "Время решать": За кого сказали, за того и проголосовал. Избирателя можно купить за 5-10 евро!

Система электронного голосования, по мнению нарвитян, позволяет легко совершать фальсификации и покупать голоса избирателей на местных выборах. Называются даже расценки — некоторые люди соглашаются продать свой голос всего за 5-10 евро. А один из гостей передачи рассказал, что его приятель – работник больницы был вынужден проголосовать за того кандидата, отдать голос за которого ему сказало начальство. Ссылка на видеофрагмент и текстовую расшифровку на странице передачи: https://goo.gl/zU3x69

Наталья Умарова на "Время решать": В Нарве есть молодежь, способная в будущем управлять городом

Многие из бывших воспитанников центра для трудных детей "Ребенку свой дом" сейчас – уважаемые и успешные жители Нарвы, которые не на словах, а на деле хотят сделать жизнь в городе лучше. Наталья Умарова призывает помочь молодежи и поверить в нее ради общего будущего. Ссылка на видеофрагмент и текстовую расшифровку на странице передачи: https://goo.gl/tn94um

Елена Вальме на "Время решать": У нынешней нарвской власти нет будущего!

Человек, который много лет назад ковал в Нарве мощь Центристской партии, теперь жестко критикует свое детище. Вальме считает, что произошла подмена понятий и целей. Вместо благородных идей об устройстве справедливой жизни, на первый план у центристов вышло стремление делать бизнес, имея административный ресурс. Также Вальме в свойственной ей яркой манере прокомментировала отказ прийти на передачу председателя фракции "Единая Нарва" Алексея Воронова. Ссылка на видеофрагмент и текстовую расшифровку на странице передачи: https://goo.gl/KDwaAy

Нарвитяне на "Время решать": Пусть политики предложат не новый фонтан, а рабочие места и нормальную жизнь

За рамками прямого эфира продолжилась горячая дискуссия о нарвских делах и отношениях с властью. Люди сетовали, что в городе нет работы и плохо развит спорт, особенно для детей с особенностями в развитии. Также поступило предложение построить большую эстраду для масштабных музыкальных мероприятий. Дискуссия с нарвитянами после прямого эфира "Время решать": https://goo.gl/wyG233

Полная запись передачи: https://goo.gl/fjiarA

Повтор в телеэфире во вторник 23 мая в 11:20.

По информации ETV+