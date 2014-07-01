Нанимающие несовершеннолетних работодатели получат поддержку от государства

Вам словоНанимающие несовершеннолетних работодатели получат поддержку от государства
Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, который дополнит предлагаемый кассой по безработице пакет пособий и даст работодателям возможность ходатайствовать о пособии для найма несовершеннолетних работников.
«Наша цель – мотивировать работодателей заниматься и несовершеннолетними, а также расширить возможности молодежи в получении трудового опыта, например, на каникулах», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. «Эта мера поможет в предотвращении молодежной безработицы и снизит появление новой неактивной и незанятой молодежи или NEET».
При помощи пособия в 2018 г. предприятия смогут взять на работу дополнительно 3500 молодых людей в возрасте 13–16 лет. К 2020 г. опыт работы мог бы быть как минимум у каждого десятого 13-16-летнего.
Работодатель может ходатайствовать о пособии для найма молодых людей в возрасте 13–16 лет, размер которого составляет 30% от брутто-зарплаты нанятого работника. Пособие выплачивается задним числом в течение 12 месяцев. Для этого необходимо подать ходатайство в кассу по безработице в I квартале и работодатель должен выплатить молодому работнику в течение прошлого года брутто-зарплату в объеме как минимум 1000 евро.
Работодатель получит пособие на несовершеннолетних работников, работающих как на основании трудового договора так и договора иного типа (например, договор поручения, договор подряда). О пособии может ходатайствовать юридическое лицо, физическое лицо или же учреждение местного самоуправления.
По данным налогово-таможенного департамента в 2015 г. работало в общей сложности лишь 6% молодежи в возрасте 12–14 лет и четверть молодежи в возрасте 15–17 лет. В 2016 г. прежнего опыта работы не было практически у 60% молодежи в возрасте 15–24 лет.
Молодежь NEET – 15–29-летняя молодежь, которая не работает, не учится и не участвует в обучении (англ. Not in Education, Employment, or Training).
Иван Лаврентьев
Министерство социальных дел
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