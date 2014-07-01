Производитель алкоголя хочет споить меня до смерти?

Вам словоПроизводитель алкоголя хочет споить меня до смерти?
Большинство людей не злоупотребляет алкоголем, но и не является трезвенниками. Мы хотим вместе с ними создать культуру потребления алкоголя. Трийн Кутберг, исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкогольной продукции.
Алкоголь и связанные с потреблением алкоголя привычки уже более полугода подогревают страсти в обществе. Острие таких дискуссий в основном направлено на вопросы о том, насколько поднять акциз и насколько ограничить доступность алкоголя и запретить его рекламу. В то же время, в этих дискуссиях на задний план отодвинут очень важный аспект– это культура потребления алкоголя и ее развитие.
Сначала мужчина берется за рюмку, а потом рюмка – за мужчину
Культура пития и питания столетиями шли бок о бок. Это значит, что алкогольные напитки употреблялись в первую очередь вместе с закусками. Такая культура потребления алкоголя сохранилась до сих пор во многих странах Средиземноморья. В качестве примера можно привести Испанию, где вместе с алкоголем сервируются закуски или т.н. тапасы, которые зачастую подаются из соображений гостеприимства бара, а не с целью зарабатывания прибыли. Умеренное потребление алкоголя вместе с едой – это часть культуры потребления алкоголя.
Или взять, например, Грецию, где алкоголь тоже потребляется вместе с пищей, но довольно распространена и подача алкоголя вместе с водой. В большинстве мест даже не спрашивают, желает ли клиент воду к алкоголю – она подается к столу.
Употребление алкоголя вместе с едой и/или водой обеспечивает потребление меньших доз алкоголя за один прием, из-за чего уменьшается опасность чрезмерного употребления.
По данным «Зеленой книги» алкогольной политики, употребление алкоголя в Эстонии характеризуется в основном выпиванием с целью достижения опьянения путем употребления больших доз алкоголя за раз – т. н. «binge-drinking» или попросту пьянство. Это довольно распространенная и принимаемая в обществе модель: сначала мужчина берется за рюмку, а потом рюмка – за мужчину.
Каждый из своего окопа
С целью снижения чрезмерного потребления алкоголя было проведено много очень хороших кампаний, как, например, «В сентябре не пью» и «Пьем наполовину меньше». Успех этих кампаний показал, что люди хотят менять свои привычки употребления. В данном контексте важную роль для всех задействованных сторон играет предоставление необходимых знаний.
В дискуссиях на алкогольные темы производителей алкоголя и сторонников здорового образа жизни зачастую разводят по разным окопам, из которых они под внешним давлением вроде как должны стрелять друг в друга аргументами. Было бы лицемерным утверждать, что производители алкоголя не хотят продать свою продукцию. Конечно, хотят. Но цель производителей и импортеров алкоголя не состоит в том, чтобы продать большие количества и споить потребителей насмерть, а в том, чтобы продавать более качественный товар по более высокой цене в меньшем количестве. Производители и импортеры алкоголя хотят, чтобы алкоголь потреблялся более осознанно, разумно и безопасно.
Большинство людей не злоупотребляет алкоголем, но и не является трезвенниками. Мы хотим вместе с ними создать культуру потребления алкоголя.
Если выпиваешь, запивай водой!
Союз производителей и импортеров алкогольной продукции запустил в марте кампанию «Если выпиваешь, запивай водой!», которая призывает людей выпивать по стакану воды после каждого стакана алкоголя. Выпивание воды во время употребления алкоголя замедляет скорость потребления алкоголя и помогает избежать ситуаций, когда из-за слишком высокого темпа потребления алкоголя люди быстро напиваются.
Культуру никому нельзя навязать – точно также нельзя навязать и культуру потребления алкоголя, но мы хотим с помощью этой кампании предоставить людям немного дополнительных знаний о том, как они могут контролировать влияние потребления алкоголя. С помощью кампании мы хотим прийти к тому, чтобы каждый бар предлагал своим клиентам к алкоголю воду с целью изменить в Эстонии культуру потребления алкоголя.
Трийн Кутберг,
исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкогольной продукции.
В мире
Португалия заняла первое место на «Евровидении-2017»...
Португальский певец Сальвадор Собрал занял первое место....
МВД опубликовало окончательные результаты президентских...
Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов....
В Париже студенты и преподаватели выступили против Макрона...
Парижские студенты призываю не голосовать ни за одного из кандидатов...
Есть анекдот!
Опасная зона...
Постирал полтора таза разных носков.Сижу играю в маджонг....
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Продам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру на ул. Даумана, 4. Квартира просторная, недавно сделан ремонт, установлены стеклопакеты, заменена проводка. Цена 30000 евро. {Тел.} 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Услуги печника
Кладка печей и каминов, печных труб. {Тел.} 55575861.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
«Сбежавшие невесты»: дневник акции
Поможем маленькому Мише услышать наш мир!...
В ходе подготовки к акции ее организаторы объявили благотворительный сбор денег-...
Выбор редакции
Мастер-класс по поиску сокровищ в секонд-хэнде...
В центре культуры Geneva открылась фотовыставка - «Сокровища...
Единственная реликвия...
Завершилась история, объединившая многих людей в разных странах и городах...
Развивали бизнес-идеи и учились сотрудничать...
С 23 до 28 апреля прошел завершающий модуль международного проекта EU-preneurs...