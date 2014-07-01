Производитель алкоголя хочет споить меня до смерти?

Дата публикации: Сегодня, 13:35

Большинство людей не злоупотребляет алкоголем, но и не является трезвенниками. Мы хотим вместе с ними создать культуру потребления алкоголя. Трийн Кутберг, исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкогольной продукции.

Алкоголь и связанные с потреблением алкоголя привычки уже более полугода подогревают страсти в обществе. Острие таких дискуссий в основном направлено на вопросы о том, насколько поднять акциз и насколько ограничить доступность алкоголя и запретить его рекламу. В то же время, в этих дискуссиях на задний план отодвинут очень важный аспект– это культура потребления алкоголя и ее развитие.

Сначала мужчина берется за рюмку, а потом рюмка – за мужчину

Культура пития и питания столетиями шли бок о бок. Это значит, что алкогольные напитки употреблялись в первую очередь вместе с закусками. Такая культура потребления алкоголя сохранилась до сих пор во многих странах Средиземноморья. В качестве примера можно привести Испанию, где вместе с алкоголем сервируются закуски или т.н. тапасы, которые зачастую подаются из соображений гостеприимства бара, а не с целью зарабатывания прибыли. Умеренное потребление алкоголя вместе с едой – это часть культуры потребления алкоголя.

Или взять, например, Грецию, где алкоголь тоже потребляется вместе с пищей, но довольно распространена и подача алкоголя вместе с водой. В большинстве мест даже не спрашивают, желает ли клиент воду к алкоголю – она подается к столу.

Употребление алкоголя вместе с едой и/или водой обеспечивает потребление меньших доз алкоголя за один прием, из-за чего уменьшается опасность чрезмерного употребления.

По данным «Зеленой книги» алкогольной политики, употребление алкоголя в Эстонии характеризуется в основном выпиванием с целью достижения опьянения путем употребления больших доз алкоголя за раз – т. н. «binge-drinking» или попросту пьянство. Это довольно распространенная и принимаемая в обществе модель: сначала мужчина берется за рюмку, а потом рюмка – за мужчину.

Каждый из своего окопа

С целью снижения чрезмерного потребления алкоголя было проведено много очень хороших кампаний, как, например, «В сентябре не пью» и «Пьем наполовину меньше». Успех этих кампаний показал, что люди хотят менять свои привычки употребления. В данном контексте важную роль для всех задействованных сторон играет предоставление необходимых знаний.

В дискуссиях на алкогольные темы производителей алкоголя и сторонников здорового образа жизни зачастую разводят по разным окопам, из которых они под внешним давлением вроде как должны стрелять друг в друга аргументами. Было бы лицемерным утверждать, что производители алкоголя не хотят продать свою продукцию. Конечно, хотят. Но цель производителей и импортеров алкоголя не состоит в том, чтобы продать большие количества и споить потребителей насмерть, а в том, чтобы продавать более качественный товар по более высокой цене в меньшем количестве. Производители и импортеры алкоголя хотят, чтобы алкоголь потреблялся более осознанно, разумно и безопасно.

Большинство людей не злоупотребляет алкоголем, но и не является трезвенниками. Мы хотим вместе с ними создать культуру потребления алкоголя.

Если выпиваешь, запивай водой!

Союз производителей и импортеров алкогольной продукции запустил в марте кампанию «Если выпиваешь, запивай водой!», которая призывает людей выпивать по стакану воды после каждого стакана алкоголя. Выпивание воды во время употребления алкоголя замедляет скорость потребления алкоголя и помогает избежать ситуаций, когда из-за слишком высокого темпа потребления алкоголя люди быстро напиваются.

Культуру никому нельзя навязать – точно также нельзя навязать и культуру потребления алкоголя, но мы хотим с помощью этой кампании предоставить людям немного дополнительных знаний о том, как они могут контролировать влияние потребления алкоголя. С помощью кампании мы хотим прийти к тому, чтобы каждый бар предлагал своим клиентам к алкоголю воду с целью изменить в Эстонии культуру потребления алкоголя.

Трийн Кутберг,

исполнительный директор Союза производителей и импортеров алкогольной продукции.