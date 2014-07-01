Работающие люди смогут усовершенствовать свои навыки при поддержке кассы по безработице

Дата публикации: Сегодня, 13:28

В мае к списку услуг кассы по безработице добавятся услуги, предназначенные для тех людей, которые работают. Среди новых возможностей будет поддержка работников в получении прикладного, высшего или прикладного высшего образования, обучение на курсах для рынка труда продолжительностью до одного года и получение документа, подтверждающего квалификацию. Работодатели смогут ходатайствовать о пособии на обучение работников.

«Для кассы по безработице это очень существенное изменение – в последующие годы наша деятельность будет всё больше сосредоточена на усовершенствовании навыков работников, для того чтобы люди скорее поменяли специальность и работу, чем остались бы безработными. Инвестировать в навыки работников очень важно, так как это повышает производительность и, в более широком смысле, способствует структурным изменениям в экономике», сказал председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел. По его словам, новые возможности предназначены для работников, которым необходимо повысить свою квалификацию для того чтобы продолжить трудовую жизнь: например, людям без профессионального образования, с устаревшими навыками, с недостаточным уровнем владения эстонским языком или людям, которые вынуждены сменить профессию в связи с состоянием здоровья.

Касса по безработице поддерживает обучение тем специальностям, в которых наблюдается рост потребности в рабочей силе и где уже сейчас имеется нехватка рабочих рук. В этом году касса по безработице поддерживает обучение в таких сферах как информационно-коммуникационные технологии; лесоводство и деревообрабатывающая промышленность; сфера учёта; социальная работа; металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность; Химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий; энергетика и добыча энергии, а также сфера здравоохранения. Кроме того, поддерживаются курсы эстонского языка и в области ИКТ. Также работодатели смогут ходатайствовать о пособии на обучение для найма работников по специальностям, в которых наблюдается рост потребности в рабочей силе. Выбор учебных программ, сфер обучения и специальностей основывался на исследованиях потребности в рабочей силе и квалификации (OSKA), проведённых Квалификационным центром Kutsekoda.

В виде исключения ограничение на выбор сферы обучения не распространяется на тех работников, которые по состоянию здоровья не могут продолжать работать по своей специальности. В этом случае необходимо, чтобы приобретаемая профессия подходила бы человеку с учётом его состояния здоровья и помогла бы ему продолжить трудовую деятельность.

В этом году касса по безработице прогнозирует 300 учащихся, которые поступят на уровневое обучение. В общей сложности в этом году поддерживается обучение почти по 175 учебным программам в 40 учебных заведениях. На переобучение и дополнительное обучение с учебной картой прогнозируем в этом году 2 400 человек, количество работников, которые смогут повысить свои навыки при поддержке пособия на обучение для работодателей, по оценке кассы по безработице будет 1000. Общий объём новых услуг в 2017 году составит 3,6 млн евро. Услуги оказываются на основании постановления Правительства Республики «Программа трудовой занятости 2017-2020», финансирование услуг происходит из средств страхования от безработицы.

Учебные программы уровневого обучения, которые поддерживаются, можно посмотреть на портале кассы по безработице: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/millistel-oppekavadel-oppimist-toetatakse

Также на портале можно подробнее прочитать о новых услугах: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine

Екатерина Калиничева