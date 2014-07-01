Присоединяйтесь: RMK приглашает на акции по посадке леса

Дата публикации: Сегодня, 13:17

RMK приглашает всех желающих принять участие в традиционной акции «Рождение леса», в ходе которой волонтеры смогут участвовать в закладке нового леса и получить ответы на вопросы лесоводства Эстонии.

Первое мероприятие на русском языке пройдет в субботу, 6 мая, для жителей Ида-Вирумаа. Место действий - Аувере, что в получасе езды от Нарвы. Из Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарвы людей на делянку доставят бесплатные автобусы.

“Лес – это, прежде всего, восстанавливаемый природный ресурс и от знаний и мудрости тех, кто ведет в нем хозяйствование, зависит будущее эстонского леса. Поэтому мы хотим без посредников рассказать людям о том, что происходит в государственных лесах, о деятельности RMK и одновременно предоставить людям возможность лично поучаствовать в закладке нового леса», - рассказала о предстоящих событиях Марина Полтавцева, специалист коммуникационного отдела RMK.

Следующее мероприятие акции «Рождение леса» состоится 13 мая в Виймси (Харьюмаа). Как и мероприятие в Аувере, день посадок в Виймси начнется с беседы с лесничим, в ходе которой участники акции узнают о жизненном цикле леса, получат ответы на волнующие их вопросы, связанные с ведением лесного хозяйства в Эстонии. Пройдя краткий курс посадки саженцев, участники отправятся на делянку, а завершится день общим обедом и установкой памятной таблички.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но регистрация на мероприятие обязательная. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Под опекой RMK находятся около 30% всей территории Эстонии, и 45 процентов из них – это леса. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.

Марина Полтавцева,

специалист коммуникационного отдела RMK