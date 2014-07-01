Учеников снова ждут титул и стипендия «Талант будущего»

Дата публикации: Вчера, 15:35

Одаренные ученики 5-12 классов могут вновь заявить о себе на конкурсе стипендий «Талант будущего». Победители, которых определит состоящее из известных профессионалов жюри, будут удостоены одноименного титула и стипендии до 1500 евро.

Таланты будущего, определенные в 2016 году. Фото: Maxima Eesti

За шесть предыдущих лет титула и стипендии «Талант будущего» были удостоены 137 молодых талантов. В прошлом году жюри выбрало 12 Талантов будущего из более чем 300 кандидатов. В их числе были и 64 школьника из Ида-Вирумаа.

В этом году Таланты будущего будут определены в четырех категориях, которые крайне важны для развития Эстонии: наука, спорт, культура, предприимчивость. Как уже стало традицией, в каждой категории стипендиатов выберут известные профессионалы. В состав нынешнего жюри вошли олимпийский чемпион и тренер по баскетболу Тийт Сокк, певица и ведущая Герли Падар, ведущий и член жюри научного телесоревнования Rakett 69 Айгар Вайгу, главный редактор ETV+ Дарья Саар.

В качестве награды 12 наиболее одаренных учеников 5-12 классов ждут титулы и стипендии в размере до 1500 евро. Чтобы их получить, молодежи нужно не позднее 15 мая подать мотивационное письмо или видео с дополняющими его приложениями. Всю подробную информацию можно найти на сайте конкурса www.tulevikutalent.ee или в Facebook.

Торжественное награждение стипендиатов состоится в начале июня.

Катя Любобратец,

Maxima Eesti