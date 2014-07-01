Проверьте электросистему на даче до наступления лета

Вам словоПроверьте электросистему на даче до наступления лета
Зимовавшие на протяжении полугода дачи оживают весной и летом, когда все больше людей переезжает из города поближе к природе. Но перед началом использования летнего дома нужно обязательно осмотреть электросистему простаивавшего здания.
Иллюстративное фото
Требования к электросистеме летнего дома не отличаются от требований к месту повседневного проживания. Не стоит полагать, что с дачей все проще. Пожар, начавшийся из-за неполадки электросистемы, не станет предупреждать о своем приходе. Поэтому долгое время простаивавшие электроприборы и системы необходимо осмотреть и убедиться, что их состояние не ухудшилось за зиму.
Факторы, наносящие вред электросистеме
С особым вниманием необходимо проверять здания с повышенной влажностью. Сырость влечет за собой такие неисправности электросистемы, которые не обязательно будут заметны сразу. Попавшая в изоляцию кабеля влага может привести к короткому замыканию только через некоторое время. Поскольку опасность не видна невооруженным глазом, специалисты должны проверить соприкасавшиеся с жидкостями и сыростью выключатели, розетки или электрощит.
Физические повреждения заметить проще. Помимо случайного удара или упавшего тяжелого предмета неполадки электросистемы могут вызвать и грызуны. В случае таких находок нужно снова обратиться к специалисту. Самостоятельный ремонт может не дать ожидаемого и безопасного результата – он может повлечь за собой дополнительные риски.
Если для дачи покупается новая и более мощная бытовая техника или другие приборы, то необходимо оценить, выдержит ли система увеличение нагрузки. Если электросистема соответствует требованиям, то при добавлении мощности ничего не должно случиться. Если сетевая нагрузка станет слишком большой, то сработает автоматический предохранитель или пробка, а потребитель получит сигнал о том, что электросеть перегружена.
В таком случае недопустимо по собственной инициативе менять предохранители электросистемы на более мощные. Автоматические предохранители, плавкие предохранители и пробки предназначены не для защиты бытовой техники, а для защиты электросистемы. Перегрузка наносит ущерб электросистеме, повышает температуру проводки и мест подключения, а закончиться все может пожаром.
Оценивание состояния электросистемы – это технически сложный процесс. Даже опытный электрик не увидит без специального оборудования состояния проводов, кабелей и соединительных клемм. Защищающая от коротких замыканих и ударов током изоляция кабелей и электрических приборов под действием внешней среды может измениться таким образом, что между жилами кабеля может неожиданно возникнуть пробой, а это в свою очередь может повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Аудит электросистемы дает точный обзор состояния электросистемы
Аудит и замер параметров электросистемы дают четкий обзор состояния электросистемы и скрытых неполадок. На жилых площадях регулярный контроль необязателен, но мы все же рекомендуем его проводить. Осмотр более старых электросистем нужно проводить каждые пять лет, а более новых – каждые десять лет.
Стоимость аудита зависит как от размера помещения, так и от его местоположения, она находится в пределах 150 – 500 евро. Дешевле выйдет заказать аудит вместе с соседом, потому что в этом случае транспортные и временные затраты будут меньше. Нужно обязательно провести проверку электросистемы, если речь идет о полностью новой системе или если к ней была подключена дополненная или перестроенная часть сети питания. Безопасность прежде всего!
Памятка
— Электросистему простаивавшей всю зиму дачи всегда нужно осмотреть весной;
— Обратите внимание на физические повреждения электросистемы и на возможные повреждения от влаги;
— Через каждые пять или десять лет приглашайте специалиста для проведения аудита электросистемы и замеров.
Андрус Алас
Руководитель сферы новых услуг Eesti Energia
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