Нарвский игрок в покер отметился выдающимся достижением

Дата публикации: Сегодня, 10:29

42-летний нарвитянин Андрей Агафонцев в минувшие выходные отметился выдающимся достижением: менее чем за 24 часа ему удалось выиграть большие покерные турниры и в Нарве, и в Йыхви.

Андрей Агафонцев. Фото: Евгения Зеленская

Удачные выходные Андрея начались с того, что он одержал победу в проводившемся Olympic Casino Чемпионате Ида-Вирумаа по покеру, участие в котором приняло 38 игроков. Плата за участие составила 50 евро, турнир проходил в формате No Limit Hold’em freezeout и продолжался девять с половиной часов. Первое место принесло Андрею 581 евро.

По словам Херли Олопа, представителя Olympic Casino, Чемпионат Ида-Вирумаа проходил второй год подряд. «В прошлом году в турнире приняло участие 42 игрока, в этом – 38, так что нам удалось, так сказать, собрать фулл-хаус, что не только приятно для нас, как для организаторов, но и показывает стабильный интерес игроков к Чемпионату Ида-Вирумаа. Призовые разделили шестеро лучших, причём победитель, а также Артём Митровский и Михаил Афанасьев, занявшие второе и третье места соответственно, в качестве дополнительных призов также получили билеты на «Народный турнир» Чемпионата Эстонии по покеру, который пройдёт на этой неделе в Таллинне. На турнир ожидается свыше 600 игроков.» - добавил Олоп.

Андрей Агафонцев же продолжил успешную игру и в воскресенье, 9 апреля, выиграв проходивший в йыхвиском казино Grand Prix турнир „Ida-Viru Spring Cup“, плата за участие в котором также составила 50 евро. В турнире No Limit Hold’em re-entry приняло участие 28 игроков, 9 из которых использовали re-entry, то есть зашли в турнир во второй раз. За победу Андрей получил 566 евро, второе место занят Роман Коркин, а третье – Анна Матт.

И Olympic Casino, и Grand Prix регулярно проводят в Нарве одностоловые покерные турниры, Grand Prix предлагает турнирный покер также и в Йыхви. «Сейчас для игры можно использовать до трёх столов, однако учитывая растущую популярность покера в Ида-Вирумаа, мы планируем расширить покерную зону казино в Йыхви, потому что верим, что большие турниры могли бы привлекать и более 50 игроков» - заявил Меелис Якобсон, покерные менеджер сети казино Grand Prix.

И Олоп, и Якобсон признали, что не смотря на конкуренцию фирм Olympic Casino и Grand Prix сотрудничают с целью развития покера в Ида-Вирумаа. «Наша общая задача – проведение увлекательных соревнований, которые привлекали бы в Эстонию и российских покеристов. Игроки из Ивангорода, Кингисеппа и Петербурга уже чувствуют себя в Эстонии как дома и хвалят организацию покерных турниров в Ида-Вирумаа» - добавили оба.

Hannes Namsing

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