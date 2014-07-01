Правила управления личными финансами

Дата публикации: Вчера, 17:42

Каждый человек, сознательно или бессознательно, стремится к финансовой независимости, но для того, чтобы ее достичь, нужно знать правила, соблюдение которых поможет вам улучшить свой личный бюджет и со временем достичь заветную цель. Эти правила помогли огромному количеству людей улучшить свое финансовое состояние, достичь хороших результатов в этом направление, а также избавится от pikalaina т. е. быстрых кредитов. Если вы, шаг за шагом, будете внедрять в свою жизнь эти эффективные правила, результаты не заставят себя долго ждать.

Вы всегда должны тратить меньше, чем зарабатываете

Не зависимо от того, сколько вы зарабатываете, если вам кажется, что этого не достаточно, значит нужно задуматься над тем, как повысить свои доходы и уменьшить свои расходы. Если вы не будете соблюдать это правило, то рано или поздно окажетесь в финансовой яме.

У вас не должно быть долгов

Это значит, что у вас не должно быть задолженностей по коммунальным платежам, кредитов и никаких займов до зарплаты у родственников или у друзей. Запомните, долги вам никогда не позволят улучшить финансовое состояние и достичь финансовую независимость.

У вас должны быть сбережения

Если у вас будут сбережения, то возникновение непредвиденных обстоятельств никогда не заставят вас брать кредит или деньги в долг, а также сбережения помогут достичь вам поставленные цели.

Вы должны создавать капитал

Вы должны создавать капитал, но вкладывать в него должны именно столько, сколько не боитесь потерять, потому что любое инвестирование предполагает не только прибыль, но и риск потери. Вы не должны стать в нищим в том случае, если вдруг вам придется потерять вложенные деньги.

Вы должны вести учет личных финансов

Вы должны создать систему, которая поможет вам анализировать свои доходы и расходы, а также корректировать ваши дальнейшие действия.

Вы должны перейти от активного заработка к пассивному заработку

Вы можете стараться сколько хотите, но активный заработок вам не позволит достичь финансовую независимость, в этом вам поможет помочь только пассивный заработок, поэтому вы должны найди способы перейти от активного дохода к пассивному доходу. Но, если вы находитесь в финансовой яме, то переходить к пассивному заработку – противопоказано.

У вас должны быть финансовые цели

Для того, чтобы к чему-то стремится и что-то достичь, должны быть разные финансовые цели, а точнее – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Помните об этом. Целью могут быть и те блага, которые вы получаете от использования денег.

Вы должны хорошо ориентироваться в финансовом законодательстве

Если вы не будете знать действующие законы, то вас смогут легко обмануть в любой сфере – в налогообложение, инвестирование, а также в работе с банками, поэтому вы всегда должны знать законы.

У вас должно быть много источников доходов

Если у вас будет много источников активных и пассивных доходов, то вам не будет страшна потеря одного из них.

Вы всегда должны знать, сколько имеете денег на данный момент

Невозможно эффективно управлять личными финансами, если вы не знаете, сколько у вас имеется денег на данный момент.

У вас всегда в наличии должны быть минимальные суммы денег

Минимальные суммы нужны для того, чтобы уберечь себя от незапланированных крупных трат, которые всегда плохо влияют на личный или семейный бюджет.

Вы должны соблюдать финансовую дисциплину

Если вы хотите, чтобы вас уважали, то начинайте уважать первым. Это относится и к деньгам - если вы будете уважать деньги, то и они тоже будут вас уважать. В первую очередь, вы должны научиться бесконтрольно не расходовать личный или семейный бюджет.

У вас должен быть личный финансовый план

Для того, чтобы научится грамотно управлять финансами, у вас должен быть финансовый план, соблюдение которого поможет вам следить за потоком финансов в определенный период времени, а также будет благотворно влиять на ваше финансовое состояние.

Правила управления личными финансами не предоставляют собой ничего сложного, но к большому сожалению нужно признать, что соблюдать их может далеко не каждый, а все потому что отношение к деньгам у каждого человека разное. Если вы принадлежите к числу тех людей, которые не могут жить без потребительских кредитов, то перед тем, как брать очередной кредит, воспользуйтесь kulutusluottovertailu т. е. сравнением потребительских кредитов. Ну, а если вы хотите достичь финансовую независимость, то чем раньше вы измените свое отношение к деньгам, тем быстрее вы ее достигните.

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