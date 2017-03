Новые возможности для оказавшихся без работы людей

Дата публикации: Сегодня, 10:14

В феврале этого года Фонд интеграции запустил пилотную менторскую программу TEMP, в которую можно зарегистрироваться как ментор или как участник. Цель программы - поддержать оказавшихся без работы жителей Эстонии, для которых уровень знания эстонского языка, ограниченный круг контактов и другие обстоятельства стали прпятствием на рынке труда. Общение с ментором в рамках программы предоставит возможность выйти за пределы обычной среды, в которой человек находится. Это в свою очередь даст участнику программы дополнительный импульс, чтобы увидеть для себя новые перспективы.

Пилотная менторская программа TEMP проходит в рамках проекта CROSS „Cross-border cooperation on mentoring and peer support for immigrants“, который поддерживается из средств программы Интеррег региона Балтийского моря 2014-2020, финансируемой Европейским фондом регионального развития.

Программа ТЕМР, родом из Финляндии, где успешно применяется уже много лет и стала важным инструментом интеграции. Теперь Фонд интеграции решил ее адаптировать под эстонские реалии. В Финляндии программа разработана для людей, которые недавно переехали в Финляндию, у нас же она будет работать на благо тех безработных жителей Эстонии, которые желают изменить свое положение на рынке труда.

Кто же они, участники менторской программы?

Прежде всего это безработные люди, которые слабо владеют эстонским языком, проживают в Таллинне и Ида-Вирумаа. Опреден и возраст этой т.н. группы риска, которые в наибольшей степени нуждаются в поддержке — это молодежь в возресте от 15 до 25 лет, а также возрастная категория 50+. Однако это не означает, что заявки на участие могут подавать только те, кто подходит под вышеперечисленные критерии. Задача пилотной программы TEMP в том, чтобы помимо всего прочего протестировать заинтересованность в ней всех оказавшихся без работы жителей Эстонии. Заявки принимаются от всех желающих, но приоритет в процессе набора участников в программу будет в первую очередь отдан тем, кто полностью отвечает всем критериям.

Программа ТЕМР является для Эстонии новым опытом, но менторские программы, как таковые, уже хорошо себя зарекомендовали как эффективный инструмент развития. Менторскую программу в качестве инструмента Фонд интеграции использовал и раньше (в русскоязычных школах при обучении эстонскому языку преподавателей-предметников), также Фонд содействию развития предпринимательства EAS, уездные центры развития Эстонии, Союз гражданских обьединений EMSL, а также и общеобразовательные школы, - например, гимназия Густава Адольфа использует ее для поддержки отстающих учеников.

Участники менторских программ чаще всего описывают свой опыт участия следующими словами: «Участие в менторской программе предоставило мне хорошую возможность превести свои мысли и проговорить важные для меня темы», «Ментор дал мне возможность продумать и проанализировать, что я делаю правильно и что мог бы делать иначе в своих ежедневных делах, в общении с коллегами и руководством».

А менторы – кто и зачем?

В качестве менторов мы приглашаем к участию в программе людей, которые готовы посвятить свое время регулярным встречам со своим подопечным, чтобы поддержать оказавшегося в более сложной ситуации человека, поделиться собственным опытом – а также вместе пройти путь от проблемы до успеха. Менторские встречи в общей сложности занимают в среднем от 4 до 6 часов в месяц, как правило это 2-3 встречи в месяц, о которых пары договариваются сами согласно своим возможностям. Менторство – это действительно необычный, часто незабываемый опыт, где пользу от общения получают оба – столкнувшись с чужой проблемой и оказавшись в роли поддержки для ранее незнакомого человека, зачастую ментор за короткое время узнает о себе и о своих возможностях много нового.

На инфо-встречах часто спрашивают, зачем менторы хотят участвовать в программе бесплатно. Действительно, в программе оплата ментору не предусмотрена. Менторство и плата за участие — это взаимоисключающие друг друга понятия. Опыт и эффективность таких программ подтверждает — импульс в развитии получает не только участник программы, но и сам ментор. Умение задавать правильные вопросы в нужное время, слушать и слышать, давать конструктивную обратную связь — это искусство, в котором важна практика и совершенствование. Чтобы поддержать менторов в их важной роли и обеспечить необходимые знания, в рамках программы для них предусмотрено качественное двухдневное обучение.

Какие вопросы можно решить, участвуя в программе?

Поможет ли программа найти подходящие рабочие места для участников программы? Зачем мне в ней участвовать? Что я получу после ее окончания? Эти и многие другие вопросы задавали руководителю проекта на инфоднях, которые прошли в Таллинне и Нарве в феврале этого года. И это понятно, ведь менторство как форма работы – это новый инструмент для поддержки безработных и решения интеграционных вопросов.

Нет, программа не ставит перед собой задачу найти для участников рабочие места. Ставка делается на так называемое неформальное обучение, способствующее формированию новых идей и навыков вне стандартной и привычной нам образовательной среды. Такой вид обучения — часть непрерывного образования взрослых. В рамках программы можно поговорить о проблемах, с которыми вы столкнулись во время поиска работы, и получить конструктивную обратную связь. Ведь часто в условиях сегодняшнего темпа жизни, нам не хватает именно возможности проговорить, и тем самым понять, что же на самом деле стоит за теми сложностями, с которыми мы сталкиваемся снова и снова. В рамках программы есть возможность расширить круг знакомств, укрепить уверенность в себе и повысить самооценку в поиске работы.

Важно понять, что ментор не выполнит за вас вашу работу и не предложит готовые решения. В этом смысле менторская программа является инструментом собственного внутреннего планирования карьеры, где задача ментора заключается в том, чтобы придать дополнительный импульс, добавить энергии и направить участника программы задавать вопросы прежде всего самому себе.

Кому программа (не) подойдет?

Эта программа будет полезна людям с активной жизненной позицией, которые в данный момент испытывают сложности с трудоустройством. Под активной жизненной позицией работодатели обычно подразумывают то, что человек не будет сидеть сложа руки и ждать, когда кто-то принесет и положит на стол новую стопку вакансий. Разработчики программы в числе критериев указывают также и на необходимость быть активным в роли участника.

Программа ТЕМР не подойдет вам, если вы убеждены, что ни от вас, ни от живущих рядом с вами людей ничего не зависит, если вы не готовы прилагать усилий для того, чтобы изменить ситуацию, в которой вы находитесь, и вы не признаете методов неформального образования.

Как принять участие?

Заявки на участие принимаются по электронной почте info@sammud.ee. В письме просим указать, в качестве кого вы хотите принять участие в программе - ментором или участником, а также ваше имя, возраст и контактные данные. Срок подачи ходатайств – 15 апреля. За дополнительной информацией обращайтесь к координаторам программы Ольге Щегловой и Юлии Кашиной по телефону 5172034.

Ольга Щеглова,

координатор менторской программы Фонда интеграции