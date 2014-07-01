Готовится поход по границе Эстляндии и Лифляндии

Дата публикации: Сегодня, 11:22

Началась регистрация на поход в честь начала празнования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. 16 апреля спортсмены-экстремалы и походними пройдут по бывшей границе Эстляндской и Лифляндской губерний — спустя ровно сто лет после того, как эта граница перестала существовать, и впервые в история появилась Эстония в границах, примерно совпадающих с сегодняшними.

100 лет назад с карты исчезли Эстляндия и Лифляндия, и вместо них появилась Эстония.

«Сто лет назад впервые в истории территории поселения эстонцев официально были объединены в одно целое – нашу Эстонию. Народный поход – это лучший способ осознать этот исторический факт посредством реального общего опыта от участия в походе в разных уголках этой земли», - сказал руководитель крупных событий в рамках празднования «ЭР100» Маргус Кастерпалу.

Бывшая граница между Эстляндией и Лифляндией простирается от побережья Чудского озера до берегов Балтийского моря.

Каждая группа пойдет по своему отрезку, и к вечеру линия границы будет пройдена. Благодаря оборудованию GPS, которое походники возьмут с собой, можно будет следить за их перемещением по виртуальной карте. На этой карте по мере успешного продвижения походников символическая граница между Северной и Южной Эстонией будет стерта. За виртуальной картой можно наблюдать на экранах ETV и на сайте ev100.ee.

После Февральской революции в России местные власти Эстонии стали ходатайствовать у Временного правительства в России о создании единой автономной национальной губернии. 8 апреля 1917 года в Петрограде на митинг в поддержку этого собрались около 40 тысяч эстонцев, и 12 апреля Временное правительство передало в состав Эстляндской губернии Пярнуский, Саареский, Тартуский, Вильяндиский и Выруский уезды, ранее входившие в Лифляндию.

Мерье Клопетс

эксперт в области коммуникации оргкомитета "ЭР100"