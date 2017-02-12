Молодые спортсмены до 26 марта могут ходатайствовать о стипендии в размере 25 000 евро

Дата публикации: Сегодня, 11:50

Все молодые спортсмены могут принять участие в конкурсе на стипендию страхового общества ERGO, общая сумма стипендии составляет 25 000 евро. Стипендия присуждается уже второй год, чтобы поддержать подающие надежды молодые таланты в области спорта, их участие в международных мероприятиях.

Стипендию ERGO могут получить молодые люди в возрасте 18-25 лет. О получении стипендии может ходатайствовать спортсмен или по его согласию тренер, руководитель, школа, спортивный клуб или спортивный союз. Срок подачи заявок – 26 марта 2016. Подавать ходатайство могут и спортсмены с ограниченными возможностями.

«До сегодняшнего дня стипендии поступали как от олимпийских спортсменов, так и от тех, кто хочет попасть на Олимпийские игры. Все, подавшие свои заявки, отметили, что стипендия будет большим подспорьем при подготовке к новому сезону», - говорит руководитель ERGO Eesti Тармо Колль. Ходатайства подали спортсмены самых разных видов спорта от художественной гимнастики до триатлона.

Страховое общество ERGO хочет способствовать развитию здорового образа жизни среди жителей Эстонии. Многие молодые люди заканчивают заниматься спортом перед началом самостоятельной жизни, поскольку у них отсутствуют возможности финансировать занятия спортом. Чтобы поддержать юных спортсменов в возрасте от 18-25 лет появилась специальная стипендия для молодых спортсменов. Подать заявку можно до 26 апреля.

Окончательное решение будет сделано экспертной комиссией, которая создана страховым обществом. Имена членов комиссии будут опубликованы 27 марта на странице ergo.ee.

Дополнительная информация о процессе предоставления ходатайства находится по ссылке: https://www.ergo.ee/ergo/ergo-toetab/ergo-noorte-sportlaste-stipendium-2017

В 2016 году стипендию для молодых спортсменов получили:

Ральф Трибунцов, плавание

Мартен Лийв, конькобежный спорт

Эрика Кирпу, фехтование

Кятлин Таммисте и Анна Мария Сепп, яхтенный спорт

Мерил Бейлманн, биатлон

Кристиан Ильвес, лыжное двоеборие

Кристин Кууба и Хелина Рюйтель, бадминтон

Креэте Верлин, легкая атлетика

Марие Турманн, керлинг

Анника Лойгу

Руководитель коммуникаций

ERGO Insurance SE