Мероприятие в Нарве в честь памяти жертв депортации

Дата публикации: Сегодня, 15:13

Молодёжное объединение « Открытая Республика» приглашает молодёжь в возрасте 17-26 лет в субботу, 25 марта в 12:00, в Нарвский колледж ТУ на семинар-обсуждение, посвящённый политике памяти: «как сделать так, чтобы история нас учила, а не разъединяла?». Семинар пройдёт на эстонском языке, организаторы обеспечивают транспорт из Таллинна и Тарту.

А в 17:00 на площади около Нарвского Колледжа ВПЕРВЫЕ В НАРВЕ пройдет митинг, в котором будет зажжено 1000 свечей.

NB! Для того, чтобы зарезервировать место в автобусе, необходима регистрация: https://goo.gl/forms/S1gem3Ocfyjq1lm53

В годовщину мартовских депортаций будем в Нарве обсуждать, как направить политику памяти таким образом, чтобы новейшая история Эстонии, в том числе наиболее трагичные её страницы, способствовали объединению, а не разъединяли общество.

Политик Яна Тоом говорит: "Мы не должны всё время оглядываться назад и думать, что было в 1944 году. Было, что было, живём дальше". Может, такой подход - наиболее простой путь к общественному примирению? Или замалчивание неприятных фактов будет для общества наоборот более опасным? Как рассматривать эти чувствительные вопросы так, чтобы это способствовало возникновению в обществе диалога, но не поляризировало его?

Как в русских школах рассматриваются темы, связанные с советской оккупацией, в том числе массовыми депортациями? Как в эстонской школе объясняют ученикам проходящие 9 мая в Нарве мероприятия памяти? Насколько разным на самом деле является понимание происходивших в прошлом событий у эстонской и русскоязычной молодёжи?

Всё это мы будем обсуждать вместе с экспертами и эстонской и русской молодёжью. На семинар-обсуждение мы приглашаем молодёжь прежде всего из Ида-Вирумаа, Таллинна и Тарту.

Артем Поляк