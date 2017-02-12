Фонд лечения рака захлестнула волна ходатайств

Дата публикации: Сегодня, 15:05

В начале 2017 года фонд лечения рака Kingitud elu («Подаренная жизнь») снова захлестнула волна ходатайств о помощи: только за январь, февраль и десять дней марта фонд выделил на лечение 20 новых ходатаев в общей сложности более 180 000 евро. В прошлом году такое же количество ходатайств поступило за шесть месяцев.

Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» собирает средства на лечение самыми разными способами. kingitudelu.ee

«Призываем всех жителей Эстонии помочь в борьбе за жизнь. Если бы каждый эстоноземелец пожертвовал фонду лечения рака один евро в год, наш бюджет пособий был бы очень велик и мы могли бы гарантировать спасительную соломинку всем нуждающимся в помощи, – сказала исполнительный директор фонда Kingitud elu Катрин Крууземяэ. – Сейчас финансовое положение фонда снова приближается к критической отметке».

Среди 20 человек, которым фонд помог в этом году, есть те, кто борются с меланомой, лимфомой, раком толстой кишки, раком щитовидной железы, лейкемией или другими тяжелыми формами заболевания, лечение которых не смогла поддержать государственная система здравоохранения.

Например, 53-летняя мать и бабушка с помощью Kingitud elu борется с раком легких. Она нуждается в лекарстве Keytruda стоимостью 3000 евро в месяц.

Прошлым летом женщина начала терять вес. Семейный врач сначала не мог найти причину, так как не был сделан рентген легких. Осенью возникли проблемы с дыханием, женщину доставили в больницу. Там и был поставлен шокирующий диагноз: рак легких самой тяжелой – четвертой – стадии с метастазами в надпочечниках и головном мозге.

Сначала женщина проходила химио- и радиотерапию, но в какой-то момент лечение перестало действовать. Клиника Тартуского университета отправила пробу ткани в Бельгию, где в лаборатории установили, что последним шансом пациентки является иммунный препарат Keytruda, приобретение которого Больничная касса не финансирует.

На свои сбережения семья оплатила первый курс лечения. Чтобы найти деньги на последующее лечение, им пришлось бы продать недвижимость и автомобиль, но на помощь пришел фонд.

«Мы быстро получили положительный ответ и очень-очень благодарны за это всем жертвователям, – сказал сын женщины. – Мы надеемся, что лечение улучшит мамин прогноз и даст много времени на жизнь с нормальным самочувствием, чтобы радовать детей, внука и всех близких».

68-летнему мужчине фонд помогает бороться с лимфомой. Стоимость лекарства – около 5000 евро в месяц.

«Болезнь у меня обнаружили в июне прошлого года. В один из дней обед вдруг не хотел перевариваться, я не мог есть, меня тошнило и т.д. Обратился в больницу – там диагностировали агрессивную лимфому брюшной полости, диаметр 8 см. Контраст ужасал: я был спортивным, активным человеком в хорошей физической форме. Через неделю – прикованным к постели инвалидом».

При поддержке Больничной кассы мужчина получал лечение восемь месяцев, но потом возможности были исчерпаны. Рост лимфомы удалось остановить, однако она не отступала. Последняя надежда – препарат Pixantrone.

Что означает для мужчины поддержка фонда? «Ко мне вернулись надежда и жизненные силы, которые уже угасали. Я бесконечно благодарен людям, которые несмотря на царящую вокруг эгоцентричную философию жизни способны думать и о других, сопереживать и предпринимать конкретные действия. Я чувствую, что я не один на один со своей бедой, что кому-то есть до меня дело, и это необыкновенно. Спасибо».

В январе этого года при совместном финансировании со стороны фонда лечения рака Kingitud elu и Эстонского союза родителей детей с онкозаболеваниями началось лечение четырехлетнего мальчика от нейробластомы в Таллиннской детской больнице.

Фонд лечения рака в пределах своих возможностей компенсирует из собранных пожертвований лечение пациентов, которым Больничная касса Эстонии не возмещает стоимость лекарств. В совет фонда, который решает, кому оказывать помощь, входят онкологи др. Пеэтер Падрик, др. Хеле Эвераус, др. Кристийна Оямаа, др. Кадри Путник, актриса и психолог Рита Рятсепп и PR-специалист Янек Мягги.

Стать постоянным спонсором фонда можно через банковскую ссылку на сайте kingitudelu.ee

Фонд также можно поддержать банковским переводом. Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu.

Номера счетов в Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

По информации фонда Kingitud elu