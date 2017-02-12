Нарвское пляжное здание в Липовой ямке удостоено специального приза за архитектуру

Вам словоНарвское пляжное здание в Липовой ямке удостоено специального приза за архитектуру
Фото Joaoru puhkeala со странички в Facebook
14 марта на Дне бетона в Эстонском национальном музее в Тарту Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года” - сообщает Rus.Delfi.
Специального приза за архитектуру было удостоено Нарвское пляжное здание в зоне отдыха Йоаорг.
Авторы: архитектурное бюро JVR OÜ — Калле Веллевоог, Андрус Андреев, Мартин Проммик.
Комментарий жюри: ”Архитекторы учли, чтобы бетонное здание слилось с ландшафтом и не слишком бы доминировало, но в то же время, чтобы оно было активно используемо на различных уровнях. Литое бетонное здание со сложной конфигурацией”.
Председатель жюри Ааду Кана: ”Виды, которые отсюда открываются уникальны. Интересный рельеф местности, а также исторические и политические символы — наполненная современным смыслом историческая и природная среда”.
Евгений Рогов
Бетонным сооружением года в Эстонии стал Эстонский национальный музей
На сегодняшнем дне бетона в Эстонском национальном музее в Тарту Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса «Бетонное сооружение 2016 года».
Бетонное сооружение 2016 года в Эстонии – Эстонский национальный музей в Тарту.
Главный приз конкурса – DGT Architects (Дан Дорелл, Лина Готметх, Тсуеши Тане).
Приз заказчика – Riigi Kinnisvara AS;
Приз конструктора – Novarc Group AS;
Приз за строительные работы – Fund Ehitus OÜ;
Приз за бетонные работы – Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS;
Приз за бетонные элементы – TMB Element OÜ;
Приз за бетон – Rudus AS, TM Betoon OÜ;
Приз за опалубку – Ramirent Baltic AS.
Оригинальное, с современной архитектурой, создающее в своей среде новые связи строение, которое самым элегантным способом демонстрирует преимущества бетона, как современного структурного материала.
Комментарий жюри: «Это дом с честолюбивой архитектурой, вся концепция которого исходит из бетона. Бетон в этом доме вступает в величественный диалог со сталью и стеклом.»
Председатель жюри Ааду Кана: «Качество бетонных работ также хорошее – и при этом, в каком объеме! Причем до самых последних подсобных помещений и «темных» хранилищ. Вплоть до ручной шлифовки бетонных лестниц. Все участники строительства этого дома великолепно сделали свою работу – во славу эстонского народа!»
Специальный приз за архитектуру – Нарвское пляжное здание.
Архитектурное бюро JVR OÜ – Калле Веллевоог, Андрус Андреев, Мартин Проммик.
Комментарий жюри: «Архитекторы учли, чтобы бетонное здание слилось с ландшафтом и не слишком бы доминировало, но в то же время, чтобы оно было активно используемо на различных уровнях. Литое бетонное здание со сложной конфигурацией».
Председатель жюри Ааду Кана: «Виды, которые отсюда открываются уникальны. Интересный рельеф местности, а также исторические и политические символы – наполненная современным смыслом историческая и природная среда».
Специальный приз за архитектурное планирование фасадного решения
– производственному, обслуживающему и офисному зданию Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ – Архитектурное бюро Luhse & Tuhal OÜ.
Комментарий жюри: «Элементное здание с продуманным содержанием, для диверсификации внешнего вида которого наружная сторона панелей разделена горизонтальными ложными декоративными швами на прямоугольники. Игривость фасада обеспечивается использованием матриц с двумя различными узорами, которые дополнены гладкими необработанными поверхностями».
Председатель жюри Ааду Кана: «При производстве фасадных элементов предприятие E-Betoonelement использовало диоксид титана. По словам архитекторов, цель при этом заключалась в достижении светлой, красивой и натуральной бетонной поверхности».
Специальный приз за сотрудничество заказчика, архитектора и производителя бетонных элементов – при строительстве Villa в Ляэне-Вирумаа.
Заказчик: частное лицо.
Архитектура: Архитектурное бюро Emil Urbel OÜ (Эмиль Урбель, Александр Зверев).
Бетонные элементы: Swetrak AS.
Комментарий жюри: «Дополнительно к бетонному внешнему виду поверхности монтируемых бетонных элементов в значительном объеме экспонируются и в интерьере. Также внимание обращено и на детали, выразительным примером чего являются бетонные дверные косяки».
За великолепное исполнение импонировавших жюри бетонных элементов отвечало входящее в группу Consolis Swetrak AS.
Специальный приз www.Ehitusuudised.ee для победителя опроса читателей получило – Эстонский национальный музей и строитель музея – Fund Ehitus OÜ.
Организованный в нынешнем году в семнадцатый раз конкурс «Бетонное сооружение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
На нынешний конкурс поступило 20 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2016 года заказчикам бетонные сооружения и использованные в них конструкции и решения.
В жюри конкурса «Бетонное сооружение 2016 года» входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии – Юлар Марк, Союза бетона Эстонии – Йоханнес Пелло, Союза строительных предприятий Эстонии - Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии - Хейки Меос, Эстонского союза предприятий строительных консультаций – Айвар Лукк, Эстонского союза производителей строительных материалов - Энно Ребане, председатель жюри Ааду Кана, а также представители журналистов, освещающих строительные темы – Эва Кийслер из журнала «Ehitaja», Лийви Тамм из журнала «EhitusEST», а также финский архитектор Маритта Койвисто из журнала «Betoni».
По информации от Союза бетона Эстонии
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