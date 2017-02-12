Нарвское пляжное здание в Липовой ямке удостоено специального приза за архитектуру

Дата публикации: Сегодня, 13:58

Фото Joaoru puhkeala со странички в Facebook

14 марта на Дне бетона в Эстонском национальном музее в Тарту Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса ”Бетонное сооружение 2016 года” - сообщает Rus.Delfi.

Специального приза за архитектуру было удостоено Нарвское пляжное здание в зоне отдыха Йоаорг.

Авторы: архитектурное бюро JVR OÜ — Калле Веллевоог, Андрус Андреев, Мартин Проммик.

Комментарий жюри: ”Архитекторы учли, чтобы бетонное здание слилось с ландшафтом и не слишком бы доминировало, но в то же время, чтобы оно было активно используемо на различных уровнях. Литое бетонное здание со сложной конфигурацией”.

Председатель жюри Ааду Кана: ”Виды, которые отсюда открываются уникальны. Интересный рельеф местности, а также исторические и политические символы — наполненная современным смыслом историческая и природная среда”.

Евгений Рогов





Бетонным сооружением года в Эстонии стал Эстонский национальный музей

На сегодняшнем дне бетона в Эстонском национальном музее в Тарту Союз бетона Эстонии назвал победителей конкурса «Бетонное сооружение 2016 года».

Бетонное сооружение 2016 года в Эстонии – Эстонский национальный музей в Тарту.

Главный приз конкурса – DGT Architects (Дан Дорелл, Лина Готметх, Тсуеши Тане).

Приз заказчика – Riigi Kinnisvara AS;

Приз конструктора – Novarc Group AS;

Приз за строительные работы – Fund Ehitus OÜ;

Приз за бетонные работы – Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS;

Приз за бетонные элементы – TMB Element OÜ;

Приз за бетон – Rudus AS, TM Betoon OÜ;

Приз за опалубку – Ramirent Baltic AS.

Оригинальное, с современной архитектурой, создающее в своей среде новые связи строение, которое самым элегантным способом демонстрирует преимущества бетона, как современного структурного материала.

Комментарий жюри: «Это дом с честолюбивой архитектурой, вся концепция которого исходит из бетона. Бетон в этом доме вступает в величественный диалог со сталью и стеклом.»

Председатель жюри Ааду Кана: «Качество бетонных работ также хорошее – и при этом, в каком объеме! Причем до самых последних подсобных помещений и «темных» хранилищ. Вплоть до ручной шлифовки бетонных лестниц. Все участники строительства этого дома великолепно сделали свою работу – во славу эстонского народа!»

Специальный приз за архитектуру – Нарвское пляжное здание.

Архитектурное бюро JVR OÜ – Калле Веллевоог, Андрус Андреев, Мартин Проммик.

Комментарий жюри: «Архитекторы учли, чтобы бетонное здание слилось с ландшафтом и не слишком бы доминировало, но в то же время, чтобы оно было активно используемо на различных уровнях. Литое бетонное здание со сложной конфигурацией».

Председатель жюри Ааду Кана: «Виды, которые отсюда открываются уникальны. Интересный рельеф местности, а также исторические и политические символы – наполненная современным смыслом историческая и природная среда».

Специальный приз за архитектурное планирование фасадного решения

– производственному, обслуживающему и офисному зданию Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ – Архитектурное бюро Luhse & Tuhal OÜ.

Комментарий жюри: «Элементное здание с продуманным содержанием, для диверсификации внешнего вида которого наружная сторона панелей разделена горизонтальными ложными декоративными швами на прямоугольники. Игривость фасада обеспечивается использованием матриц с двумя различными узорами, которые дополнены гладкими необработанными поверхностями».

Председатель жюри Ааду Кана: «При производстве фасадных элементов предприятие E-Betoonelement использовало диоксид титана. По словам архитекторов, цель при этом заключалась в достижении светлой, красивой и натуральной бетонной поверхности».

Специальный приз за сотрудничество заказчика, архитектора и производителя бетонных элементов – при строительстве Villa в Ляэне-Вирумаа.

Заказчик: частное лицо.

Архитектура: Архитектурное бюро Emil Urbel OÜ (Эмиль Урбель, Александр Зверев).

Бетонные элементы: Swetrak AS.

Комментарий жюри: «Дополнительно к бетонному внешнему виду поверхности монтируемых бетонных элементов в значительном объеме экспонируются и в интерьере. Также внимание обращено и на детали, выразительным примером чего являются бетонные дверные косяки».

За великолепное исполнение импонировавших жюри бетонных элементов отвечало входящее в группу Consolis Swetrak AS.

Специальный приз www.Ehitusuudised.ee для победителя опроса читателей получило – Эстонский национальный музей и строитель музея – Fund Ehitus OÜ.

Организованный в нынешнем году в семнадцатый раз конкурс «Бетонное сооружение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 20 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2016 года заказчикам бетонные сооружения и использованные в них конструкции и решения.

В жюри конкурса «Бетонное сооружение 2016 года» входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии – Юлар Марк, Союза бетона Эстонии – Йоханнес Пелло, Союза строительных предприятий Эстонии - Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии - Хейки Меос, Эстонского союза предприятий строительных консультаций – Айвар Лукк, Эстонского союза производителей строительных материалов - Энно Ребане, председатель жюри Ааду Кана, а также представители журналистов, освещающих строительные темы – Эва Кийслер из журнала «Ehitaja», Лийви Тамм из журнала «EhitusEST», а также финский архитектор Маритта Койвисто из журнала «Betoni».

По информации от Союза бетона Эстонии