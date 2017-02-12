Как Нарвская Пяхклимяэская гимназия поздравила Эстонию

Дата публикации: Сегодня, 13:12

Дню независимости Эстонии в Нарвской Пяхклимяэской гимназии в этом году была посвящена целая неделя. По устоявшейся традиции праздник не обошёл стороной ни один класс: силами начальной школы была чудесно украшена вся школа, в основной школе и гимназии прошли тематические уроки и викторины. Часть учеников принимала участие в викторине, отвечая на разные вопросы, касающиеся истории, культуры, телевидения и спорта в Эстонии. Другие ученики готовили плакаты и выступления, касающиеся различных аспектов жизни в Эстонии.

Замечательным событием стала победа учеников 8 класса Ниценко Кирилла и Германа Лужина, которые 22 февраля в Narva Vanalinna Riigikool участвовали в соревнованиях с ещё шестью командами школ города. В течение 1 часа команды должны были создать и презентовать учебный материал "Становление независимости ЭР" с помощью программы ThingLink. Оценка учительского жюри и учеников была единодушной: наша команда - лучшая!

Не обошлось и без участия в республиканских мероприятиях. К 99 годовщине празднования Дня независимости Эстонии в республике был объявлен конкурс эссе на тему "MINU KODU ON EESTIMAA". Ученики Нарвской Пяхклимяэской гимназии Акулов Роман (10А класс) и Сушкевич Юлия (11А класс) под руководством учителя Нарышкиной Ж.В. также приняли участие в этом конкурсе. Работа Романа Акулова получила специальную премию от Министерства Науки и Образования.

Своеобразным карьерным уроком стало посещение городской управы учениками 11 класса. Гимназисты стали гостями городского секретаря Антса Лийметса, который рассказал об истории Нарвы, ее символике, предоставил некоторые статистические данные, познакомил с работой городской канцелярии и официального сайта города. После ученики посетили несколько кабинетов горуправы, в том числе и кабинет мэра.

В рамках предмета Riigikaitse 10-классники, не смотря на выходной день и ранний подъём, приняли участие в мероприятии, посвящённом поднятию флага. А в школьной библиотеке состоялась выставка литературы на тему «EV-99».

Ежегодно Нарвская Пяхклимяэская гимназия прилагает все усилия, чтобы день рождения нашей страны прошёл по-особенному. В следующем году Эстония празднует 100-летний юбилей. Можно начинать готовиться.

Анастасия Ананина

учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии