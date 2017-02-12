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Как Нарвская Пяхклимяэская гимназия поздравила Эстонию

Дата публикации: Сегодня, 13:12

Как Нарвская Пяхклимяэская гимназия поздравила Эстонию

 

Дню независимости Эстонии в Нарвской Пяхклимяэской гимназии в этом году была посвящена целая неделя. По устоявшейся традиции праздник не обошёл стороной ни один класс: силами начальной школы была чудесно украшена вся школа, в основной школе и гимназии прошли тематические уроки и викторины. Часть учеников принимала участие в викторине, отвечая на разные вопросы, касающиеся истории, культуры, телевидения и спорта в Эстонии. Другие ученики готовили плакаты и выступления, касающиеся различных аспектов жизни в Эстонии.

Замечательным событием стала победа учеников 8 класса Ниценко Кирилла и Германа Лужина, которые 22 февраля в Narva Vanalinna Riigikool участвовали в соревнованиях с ещё шестью командами школ города. В течение 1 часа команды должны были создать и презентовать учебный материал "Становление независимости ЭР" с помощью программы ThingLink. Оценка учительского жюри и учеников была единодушной: наша команда - лучшая!

 

Как Нарвская Пяхклимяэская гимназия поздравила Эстонию

 

Не обошлось и без участия в республиканских мероприятиях. К 99 годовщине празднования Дня независимости Эстонии в республике был объявлен конкурс эссе на тему "MINU KODU ON EESTIMAA". Ученики Нарвской Пяхклимяэской гимназии Акулов Роман (10А класс) и Сушкевич Юлия (11А класс) под руководством учителя Нарышкиной Ж.В. также приняли участие в этом конкурсе. Работа Романа Акулова получила специальную премию от Министерства Науки и Образования.

 

Как Нарвская Пяхклимяэская гимназия поздравила Эстонию

 

Своеобразным карьерным уроком стало посещение городской управы учениками 11 класса. Гимназисты стали гостями городского секретаря Антса Лийметса, который рассказал об истории Нарвы, ее символике, предоставил некоторые статистические данные, познакомил с работой городской канцелярии и официального сайта города. После ученики посетили несколько кабинетов горуправы, в том числе и кабинет мэра.

В рамках предмета Riigikaitse 10-классники, не смотря на выходной день и ранний подъём, приняли участие в мероприятии, посвящённом поднятию флага. А в школьной библиотеке состоялась выставка литературы на тему «EV-99».

Ежегодно Нарвская Пяхклимяэская гимназия прилагает все усилия, чтобы день рождения нашей страны прошёл по-особенному. В следующем году Эстония празднует 100-летний юбилей. Можно начинать готовиться.

 

Анастасия Ананина
учитель Нарвской Пяхклимяэской гимназии

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