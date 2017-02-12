Владимир Калинкин: Уверенная жизнь в СССР – не миф

Дата публикации: Вчера, 15:36

Два месяца назад в «НГ» вышла моя статья «Мифы европейских ценностей». В ответ появились статьи Ларисы Николас и Александра Гамазина, которые стали вспоминать, какая тяжелая, бедная жизнь была в СССР. Поскольку большинству и сейчас живётся нелегко, полезно будет сравнить тогдашнюю бедность и нынешнюю.

Улица Яна Анвельта (теперь - Кереса), в перспективе которой видна строящаяся 12-этажка. При рыночной экономике в Нарве жилые высотки планируются, но всё никак не появляются. Фото: stena.ee

Тогда и сейчас

Не спорю с тем, что богатые и бедные были и в СССР. Но «богачи» того времени - партийная прослойка - получали зарплату 250-300 рублей, которая превышала среднюю зарплату в стране (120 рублей) лишь в два раза, а доходы нынешней элиты в Эстонии превышают нашу среднюю зарплату многократно, не говоря о миллионерах.

Не было в СССР главной головной боли сегодняшнего общества — безработицы. При этом были так называемые тунеядцы, которых государство заставляло трудиться. Это было лишь воспитательным шагом, которого так не хватает в Эстонии сейчас: целые толпы спившихся «детей социализма» слоняются по нашим улицам.

А. Гамазин в своей статье замечает, что вам, уважаемые пенсионеры Нарвы, кажется, что вы жили веселее, увереннее, привольнее в СССР только потому, что вы тогда были молоды! И нынешняя молодежь тоже будет вспоминать 2000-2010 годы как легкое, свободное время. То-то они валом уезжают из страны — нет работы, а значит, денег и жилья.

Эстония потеряла наследство

В той системе социализма, которую утратил СССР, Китай теперь процветает. В ней больше плюсов, чем минусов. За какие-то сорок лет СССР превратил аграрную Эстонию в развитую процветающую республику. Построены были современные заводы, фабрики, создано передовое сельское хозяйство, один из лучших в мире рыболовный флот, передовая наука, образование, медицина. Все это разрушил не распад СССР, а переход к рынку.

«Оккупантам» есть за что сказать спасибо: вся сегодняшняя критическая инфраструктура - мощные электростанции, ЛЭП, морской порт, аэропорт, линии связи, железные дороги, шоссе, олимпийский центр, телебашня – все это подарок от СССР и его плановой экономики.

А что оставит потомкам капиталистическая Эстония?

Жили бедно?

«Я жила в СССР, и ответственно заявляю – мы все были одинаково бедные», - пишет в ответ на мою статью Л. Николас.

Читатель, давайте вспомним нашу советскую бедность и сравним ее с сегодняшним днем. Где у нас абсолютно бесплатная медицина, стоматология, массовый, всем доступный, почти бесплатный отдых детей и взрослых? Работники Кренгольма, электростанций, «Балтийца» имели собственные санатории, базы отдыха, очень многие массово отдыхали на Черном море. Жили бедно?

Транспорт был почти бесплатный: по Нарве 4 копейки, в Усть-Нарву – пять. Газета – 2 копейки. Каждая семья имела годовую подписку на газеты и журналы для детей, юношества и взрослых. Пансионаты для ветеранов, больных детей были абсолютно бесплатны. Жили бедно?

Обеды в школах, училищах – бесплатные. Детсады – оплата чисто условная. В техникумах, вузах – обязательная стипендия. По окончании учебы всех ждала работа и даже жилье. Квартиры получали бесплатно. Все кружки, спортивные секции, музыкальные, художественные занятия – бесплатные. Весь город был в хоккейных и волейбольных площадках. Жили бедно?

А главное - была уверенность в завтрашнем днем, так как строились все новые заводы и фабрики, у каждой проходной висели списки требуемых специальностей, а сейчас при встрече люди вместо «Здравствуй!» спрашивают «Работаешь?» Вот так богато мы стали жить.

Мощная строительная индустрия позволяла быстро возводить города и поселки. В Нарве каждую пятилетку вводили в строй новый микрорайон со школой в центре, с детским садом, магазином, аптекой! Где бы все мы жили, если бы жилищное строительство в СССР было таким, как сейчас, то есть напрочь отсутствующим?

Как бывший «антисоветчик»

У подавляющего большинства тех, кто жил в СССР, остались о нём светлые воспоминания. Мои воспоминания не омрачает даже то, что советские партийные органы в свое время записали меня в антисоветчики: в Нарвском политехникуме я преподавал политэкономию и обществоведение. По понятиям тех лет я должен был быть партийным. Но меня так и не приняли в партию.

Как потом выяснилось, в горком поступил донос о том, что я хвалю капитализм и критикую плановую экономику. По сути, мои недруги плохо знали Маркса, который утверждал, что в государстве должны быть разные формы собственности, включая и рыночную. Это я и объяснял студентам.

В итоге, в советское время я оказался антисоветчиком, а сегодня, похоже, - я антидемократ, так как критикую капиталистические ценности.

Уверенная, безопасная жизнь в СССР – не миф. Оказывается, мы уже жили в «коммунизме» - и только сейчас это поняли, при суровом капитализме. Ни у кого из нас нет уверенности в завтрашнем дне, и евроценности, похожие на миф, нас не радуют. Но истина в одном: «все познается в сравнении».

Владимир Калинкин