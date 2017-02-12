Правильный почтовый ящик обеспечит сохранность корреспонденции

Вам словоПравильный почтовый ящик обеспечит сохранность корреспонденции
В Эстонии насчитывается порядка 600 000 почтовых ящиков, в Нарве их около 33 000, в Силламяэ – 7500 и в Нарва-Йыэсуу – 1700. В каждый из них по почте доставляется в среднем чуть больше десяти отправлений в неделю.
Однако зачастую проблемой становится состояние почтовых ящиков, которое у многих адресатов оставляет желать лучшего – у некоторых отсутствуют дверцы, некоторые ящики имеют нестандартные размеры, а есть такие, что под завязку забиты почтой и уже давно не опустошались. При замене почтового ящика следует учитывать, что новый ящик должен быть достаточно вместительным и соответствовать всем требованиям предприятия Eesti Post. Таким образом процесс доставки почты станет удобным как для самого клиента, так и для разносчика почты.
Именно поэтому с этого года установку нового почтового ящика необходимо предварительно согласовывать с предприятием Eesti Post. По словам руководителя области почтового бизнеса Eesti Post Мари Аллесе, новый порядок вводится во избежание путаницы в будущем, а также для облегчения работы разносчика писем. «Почтовый ящик должен быть корректно обозначенным и легко и быстро доступен для почтальона», – сказала Аллесе.
Она также отметила, что благодаря разъяснительной работе состояние почтовых ящиков в целом улучшилось, однако сотни почтовых ящиков по-прежнему вынуждают почтальонов проделывать дополнительную работу или недостаточно надежны для корреспонденции. «Случается, что почтовый ящик располагается во дворе, за углом дома или в неосвещенном месте, и разносчику почты приходится выполнять напрасную работу. Бывает, что почтовый ящик слишком мал, сломан или не запирается», – прокомментировала Аллесе.
Для установки нового почтового ящика на домашней странице Omniva следует заполнить бланк установки почтового ящика (https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest). После заполнения бланк будет отправлен в соответствующий центр доставки и в течение 7 календарных дней с клиентом свяжутся для утверждения установки или уточнения деталей.
На каждом почтовом ящике должен быть четко указано номер квартиры или частного дома, или же указана фамилия адресата. На почтовом ящике юридического лица должно быть также указано наименование юридического лица. В городах, поселках и деревнях почтовые ящики устанавливаются на заборах перед частными или рядными домами, либо в вестибюлях первых этажей многоквартирных домов. Если перед частным или рядным домом отсутствует забор, то почтовый ящик устанавливается в освещенном месте возле входной двери.
В Эстонии насчитывается порядка 600 000 почтовых ящиков. В среднем в них доставляется чуть больше десяти отправлений в неделю, в том числе газеты, журналы, письма, а также адресованная и безадресная реклама. Почтовое предприятие имеет право не доставлять почтовые отправления в ящик, установка которого не была согласована с почтовым предприятием или который установлен без соблюдения требований.
По информации OMNIVA
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