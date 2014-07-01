Будем бдительнее, мошенники не дремлют!

Вам словоБудем бдительнее, мошенники не дремлют!
В производстве Нарвского отдела Вируской окружной прокуратуры имеется 42 уголовных дела, которые были начаты по подозрению в мошенничестве или в интернет-мошенничестве. Подобных случаев регистрируется по-прежнему много как в Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии и тенденция, к сожалению, растет. В 2016 году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 94 случая компьютерного мошенничества.
В декабре прошлого года Вируская окружная прокуратура направила в Нарвский дом Вируского Уездного суда объемное уголовное дело, в котором четверым предъявлено обвинения в совершении мошенничеств, один из обвиняемых находится под стражей. Согласно обвинения в период времени с 2012 по 2015 год они по одиночке или в группе совершали мошенничества и компьютерные мошенничества, которые заключались в том, что через рассрочку заказывался различный товар и брались также быстрые кредиты на имя потерпевших, для этого либо используя их личные данные, либо получив доступ к их банковским счетам.
Люди, совершающие подобные преступления, получив в свое владение документы жертв: ИД-карты и также виды на жительство, используя личные данные потерпевших, ходатайствуют о взятии кредитов в кредитных фирмах или заказывают товары по интернету или ходатайствуют о заказах по телефону и позднее используют для получения заказов документы пострадавших. Документы получают либо путем краж и разбоев, либо используются потерянные людьми документы.
Мошенники пользуются также той ситуацией, что в Ида-Вирумаа большое количество безработных, которым предлагают возможность заработать, при этом просят разрешения воспользоваться их банковским счетом. В этом случае, жертве разъясняют, что у предлагающего работу арестован банковский счет и для возврата платежей, долга, заработной платы или иных денежных переводов, нужен другой банковский счет. Человека вводят в заблуждение, что для получения заработка следует подписать документы в почтовой конторе и после этого просят снять поступившие на счет пострадавшего деньги. В действительности же, подпись в почтовой конторе нужна для его идентификации при удовлетворении ходатайства о получении кредита, которое мошенники предоставили без ведома пострадавшего. Так как в почтовой конторе подписываемые документы по большей части на эстонском языке, а мошенники выбирают в свои жертвы людей, говорящих на русском языке и очень убедительно выдвигают свою версию, с какими документами они имеют дело, то позднее, большим сюрпризом для лиц оказывается то, что на их имя оформлен кредит.
Также в Ида-Вирумаа распространена такая тенденция, что во время совместного распития спиртных напитков получают банковские карточки и ПИН-коды пострадавших и без их согласия снимаются все, имеющиеся на счету, деньги.
Прокуратура напоминает, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, когда могут злоупотребить вашими данными, нельзя передавать посторонним лицам ваши личные документы, банковские карточки и из ПИН-коды. Также нельзя легкомысленно разрешать другим пользоваться вашим банковским счетом и всегда обязательно контролировать, какие документы вы подписываете.
При потере банковской карточки следует незамедлительно сообщить об этом в банк и закрыть вашу карту. При потере документа, удостоверяющего личность, следует сразу обратиться в полицию.
Излишняя осторожность в обращении с документами, никогда не повредит!
Вероника Лаур
помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры
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