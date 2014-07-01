30 малообеспеченных семей из Ида-Вирумаа получат наборы для здоровья

Дата публикации: Сегодня, 10:38

В рамках благотворительной инициативы целевого учреждения Dharma и аптечной сети BENU «Tee head» («Твори добро») для детей из малообеспеченных семей было приобретено товаров для здоровья первой необходимости на сумму около 24 000 евро. По словам председателя правления целевого учреждения Dharma Юри Тамма, семьи из Ида-Вирумаа получат 30 таких наборов стоимостью около 80 евро.

Автор фотографий: Андрей Оздоба.

«К сожалению, у огромного количества эстонских семей отсутствует возможность приобрести самые элементарные товары для здоровья и медицинские изделия, – сказал председатель правления Dharma Юри Тамм. – Чтобы помочь таким семьям, в декабре и январе мы провели благотворительную акцию, в рамках которой призывали покупать в аптеках и жертвовать товары для здоровья с пометкой «Tee Head»».

По словам профессионального спортсмена и олимпийского медалиста Юри Тамма, именно в детстве закладываются основы здоровья человека. Переоценить важность многосторонней заботы о здоровье растущего организма невозможно.

«Мы очень рады, что жители Эстонии активно откликнулись на призыв, приобретя в рамках кампании «Tee Head» необходимые детям товары для здоровья на сумму свыше 24 000 евро, – сказал Тамм. – Прекрасно, что в Эстонии так много неравнодушных людей, благодаря которым мы сможем оказать поддержку 300 детям. Огромное всем спасибо»!

Автор фотографий: Андрей Оздоба.

По словам директора по розничным продажам BENU Apteek OÜ Кайди Кельт, в наборы для малообеспеченных семей вошли необходимые в домашней аптечке средства – от витаминов, средств гигиены полости рта и препаратов от кашля и насморка до лейкопластырей и антисептиков для ухода за ранами и ссадинами».

«Благодаря помощи посетителей аптек, а также отзывчивых коллег и партнеров, мы составили для нескольких сотен семей наборы, куда вошли витамины, целебные чаи, препараты для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей и простудных заболеваний, зубные пасты и щетки, лейкопластыри. Средняя стоимость одного набора, составленного из пожертвованных товаров, составляет около 80 евро», – рассказала Кайди Кельт.

Автор фотографий: Андрей Оздоба.

В течение двух следующих недель уездные опорные лица благотворительного фонда Dharma доставят наборы 30 семьям в Ида-Вирумаа.

В рамках кампании «Tee Head» более чем в 160 аптеках BENU с декабря по начало января были размещены призывы о пожертвованиях, а также списки товаров и средств, необходимых в домашней аптечке.

Ян Йыгис-Лаатс

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