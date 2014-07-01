Как пережить финансовый кризис?

Дата публикации: Вчера, 16:48

Многие специалисты в области финансов утверждают, что финансовые кризисы неизбежны и поэтому, неудивительно, что опять начинаются разговоры о финансовом кризисе, который к нам приближается. Даже если это и не так, тема, которую мы собираемся обсудить, является очень актуальной для многих людей.

Для того, чтобы удачно пережить финансовый кризис, нужно понять, что это такое, а точнее, с чем мы имеем дело. Некоторые люди считают, что вполне достаточно взять väikelaenud т. е. быстрый кредит, и этого будет достаточно для того, чтобы столкнуться с чудовищем по имени кризис. На самом деле это не так, но если вы не умеете грамотно обращаться с финансами, то это действительно может послужить причиной личного финансового кризиса.

И так, что такое финансовый кризис? Экономический словарь разъясняет, что это «глубокое расстройство государственной финансовой, денежной системы, проявляющееся в резком несоответствие доходов бюджета их расходам…», другими словами говоря, финансовый кризис можно назвать переломным моментом в движении денежных потоков, который связан с определенными проблемами. Финансовый кризис может быть государственным, семейным, а также личным.

Принято считать, что во – время финансового кризиса денег становится меньше или они исчезают вообще, но такое определение подходит лишь к определенному человеку или к семье. Деньги никуда исчезнуть не могут, просто у одних их становится меньше, а у других – больше, а в целом, в мире, денег с каждым годом становится больше.

Значит, во – время финансового кризиса одни люди деньги теряют, а другие, наоборот, приобретают, и финансовые проблемы возникают, конечно – же, у тех людей, которые деньги теряют. Нужно отметить, что при кризисе людей, которые деньги теряют, всегда будет больше, чем тех, которые приобретают. Это еще раз подтверждает, что люди не умеют грамотно обращаться с деньгами и не готовы к финансовым кризисам разного рода.

Если начался финансовый кризис, в первую очередь, вы должны понять, что это начало чего – то нового, старого уже больше никогда не будет, и то, как вы или ваша семья переживет этот кризис, зависит только от вас. Вы сами можете решить, к числу которых людей хотите присоединиться, к тем, которые все теряют, или к тем – которые приобретают.

Финансовый кризис связан с изменениями в бюджете, которые нужно внести еще до того, как финансовый кризис наступит, потому что во - время его это сделать нереально.

И так, вы немедленно должны:

Сократить свои расходы, а это значит, вы должны понять, что не смотря на то, что ваши доходы не сократились, приближается финансовый кризис, и цены, как показывает опыт, начинают расти. Сократите расходы на развлечения или найдите новые, которые не связаны с тратой денег, откажитесь от вещей, которые не являются вещами первой необходимости.

Сократить свои сбережения, а это значит, если вы собирали деньги на приобретения чего – то крупного, вы должны сократить сумму, потому что финансовый кризис всегда связан с девальвацией национальной валюты, а также с ростом цен. Во время кризиса деньги обесцениваются, и люди больше не могут приобрести то, что планировали. Поэтому, если у вас есть возможность, покупайте сразу, если такой возможности нет – откажитесь от покупки.

Избавиться от долгов, а это значит, если у вас есть кредиты и долги, вы должны их, по мере возможности, успеть погасить до начала финансового кризиса. Для этого используйте деньги, которые у вас остались после сокращения расходов и сбережений. Во время кризиса не занимайте деньги и не берите кредиты - это ваше финансовое состояние только ухудшит.

Увеличьте денежные резервы, а это значит, во время финансового кризиса на много чаще могут возникнуть непредвиденные ситуации и поэтому вы должны, как минимум, в двое увеличить резервы именно для решения таких ситуаций.

Диверсифицируйте свои доходы, а это значит, если у вас только один источник доходов, например, зарплата, то вы должны постараться увеличить количество источников доходов, например, устроиться на дополнительную работу. Если у вас во – время кризиса будут запасные варианты, вы его переживете на много легче.

Переведите свои свободные финансы в валюту, а это значит, если у вас есть сбережения, и вы хотите их сохранить, переведите их в твердую валюту. Это поможет вам защитить деньги от девальвации, но не всегда от инфляции, потому что цены могут повыситься и у иностранной валюты.

Обдумайте свое поведение во время кризиса и составьте план действий, а это значит, заранее обдумайте свое поведение, предусмотрите разные ситуации, решите, как будете действовать и составьте план. Это необходимо для того, чтоб во время финансового кризиса не совершать необдуманные поступки на эмоциях, например, не брать smslaen т. е. смс кредит, а потом об этом жалеть, потому что во время кризиса последствия могут оказаться просто непредвиденными.

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