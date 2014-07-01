В феврале можно взять себе друга из приюта без платы за отчуждение

Дата публикации: Сегодня, 15:33

Varjupaikade MTÜ снова отмечает месяц друга кампанией, в рамках которой можно забрать из приюта нового друга бесплатно. Четвероногие любимцы- прекрасные и верные компаньоны, которые избавят от чувства одиночества.

Приобретая в феврале стартовый пакет, состоящий из принадлежностей для ухода за животным первой необходимости, можно забрать из приюта чипированых, кастрированых/стерилизованых кошек и котов без платы за отчуждение.

Стоимость стартового пакета составляет 35 евро, в него входит всё необходимое для нового питомца.

"Целью данной кампании является, с одной стороны, сделать адоптацию максимально удобной для нового владельца, так как пакет состоит из предметов, в хорошем качестве и в необходимости иметь которые мы сами убедились», говорит Трийну Прикс, руководитель Varjupaikade MTÜ, " с другой стороны, мы хотим подчеркнуть, что истинная дружба бесценна".

Кампания проходит во всех приютах Varjupaikade MTÜ в Пярну, Вильянди, Выру, Валга, Вирумаа, Ляэнемаа и Таллинне.



Mari Hagi

mari.hagi@varjupaik.ee

www.varjupaik.ee