Нарвский молодежный центр зовет на день рождения

Дата публикации: Сегодня, 15:17

11 февраля, Нарвский молодежный центр отмечает свое 19-летие.

Мы всегда собираем гостей 11 февраля, ведь именно в тот день Нарвское городское собрание приняло решение о создании в Нарве молодежного центра.

Это был самый первый молодежный центр в Эстонии. Мы всегда вспоминаем добрым словом тех людей, кто в 1998 году понял, что молодежи необходимо иметь свой дом, что молодежная работа – это важное направление в жизни города: это Анне Кивимяэ, Эльдар Эфендиев, Татьяна Заруцких.

В этом году 11 февраля – суббота. Отличный день, чтобы пригласить на праздник как можно больше молодежи. Поэтому мы решили выйти из нашего уютного, очень красивого и современного здания на Вестервалли, 9, которое стало таким, благодаря поддержке Нарвского городского собрания, Нарвской городской управы и успешному осуществлению проекта реконструкции из средств европейского фонда.

И проводим наш праздник мы в торговом центре «Фама».

Для молодежи, а также для всех посетителей торгового центра мы подготовили много развлечений. Концерт дадут ребята, которые являются нашими активными и добрыми помощниками. Нарвский молодежный парламент решил предложить молодым пройти своеобразную полосу препятствий из творческих и интеллектуальных заданий. Наш открытый молодежный центр „Exit“ подготовил несколько игр. И, конечно, всех, кто будет активен, успешен, ждут подарки. Будет и розыгрыш, и инфостол, и возможность дать интервью для молодежного телевидения.

Итак, с 12 до 14.00 в субботу, 11 февраля, в торговом центре «Фама» Нарвский молодежный центр в кругу друзей (именно так мы воспринимаем всех молодых Нарвы!) отмечает свой день рождения. Нам 19 лет! И это здорово!

Коллектив Нарвского молодежного центра