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Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩

Дата публикации: Вчера, 10:00

Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩

 

В эту субботу в спортхолле Нарва прошло торжественное открытие программы СПИН. В третьем по величине городе Эстонии с этой недели начнут работу три группы СПИН для подростков в возрасте 10-13 лет, две группы для мальчиков и одна для девочек. Группы будут тренировать профессиональные тренера из футбольного клуба Нарва Транс и поддерживающие специалисты с опытом в сфере молодёжной работы.

 

Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩

 

На открытие программы собралось около 70 подростков, с которыми была проведена показательная тренировка программы. Ребятам рассказали о программе и о том как футбол может помочь обучиться необходимым в жизни навыкам, после чего тренера провели разные спортивные игры и, разумеется, все участники смогли поиграть в футбол.

Открытие программы началось с торжественных речей от ключевых партнёров программы:представителя Британского совета Ричарда Пайка из посольства Великобритании в Эстонии, мэра города Нарва Тармо Таммисте, президента ФК Нарва Транс Николая Бурдакова, и Идаского префекта полиции и погранохраны Валло Коппеля.

 

Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩

 

Тренировки и сессии программы СПИН начнут проходить по три раза в неделю в спортивных залах школ Нарва Паю, Солдинской гимназии и спортивном зале Кренгольма. Помимо тренировок по футболу в ближайшее время начнут проводиться и различные мастерские по таким темам жизненных навыков, как командная работа, управление эмоциями и многое другое.

Дополнительная информация здесь: www.spinprogramm.ee.

 

Andrei Liimets
SPIN-programm / SPIN-program
kommunikatsiooni- ja arendusjuht / Director of Communications and Development

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