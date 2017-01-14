У пьяных водителей конфисковывают автомобили

Дата публикации: Вчера, 17:44

В 2016 году в Ида-Вирумаа у пьяных водителей по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда было конфисковано 20 моторно-транспортных средств.

В Нарвском регионе (территория начиная от Силламяэ до Нарвы включительно) в прошлом году полицией было задержано свыше 100 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения и в отношении которых были начаты уголовные производства. Всего в Нарвском регионе у 15 любителей управлять автомобилем в состоянии опьянения были конфискованы транспортные средства. В 2015 году в Нарвском регионе у нетрезвых водителей было конфисковано всего 5 автомобилей.

Самым молодым водителем, которой лишился своего автомобиля Форд Мондео был 21-летний Иван. В свои 19 лет он уже наказывался в уголовном порядке за управление автомобилем в состоянии опьянения. Самым взрослым нетрезвым водителем оказался 64-летний Александр. Все водители, которые лишились своих автомобилей, ранее уже наказывались в уголовном порядке за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Один из водителей, 48-летний Артур, за два года лишился второго автомобиля, вместе с предыдущим наказанием теперь ему следует отбыть два с половиной года тюремного заключения.

Один из водителей, у кого конфисковали автомобиль, 40-летний Евгений, сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткин пьяные водители создают повышенную опасность на дорогах прежде всего для окружающих.

«Несмотря на то, что все водители ранее наказывались в уголовном порядке, это не останавливает их продолжать совершать одни и те же преступления, именно поэтому одной из мер воздействия на них является лишение их автомобилей и права на управление транспортным средством,» пояснил помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин.

Елена Филиппова

Пресс-секретарь

Вируская окружная прокуратура