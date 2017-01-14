Осиновский: русские вкладыши ко многим лекарствам уже доступны

Вам словоОсиновский: русские вкладыши ко многим лекарствам уже доступны
Новый год начался с важных и для многих долгожданных нововведений - появились первые инфолистки на русском языке к безрецептурным лекарствам. Сама идея перевода инфолистков, конечно, не нова. Еще в 2012 году я инициировал обсуждение этого вопроса, будучи оппозиционным депутатом Рийгикогу. Затем соцдемы, уже как члены правительства, вновь обратили внимание на эту тему, но тогда министр здоровья реформист Круузе отказался ею заниматься. Только теперь, когда этот министерский портфель отошел нам, мы смогли довести дело до конца. Иногда не верится, что решение столь простого вопроса может занять пять лет, но мы все же сделали это!
Со 2 января в регистре лекарств появилась информация на русском и английском языках о более 100 лекарствах, которые продаются без рецепта. На данный момент речь идет о самых распространенных лекарствах: препараты от насморка, аллергии, жаропонижающие. Всего же на нашем рынке доступно 388 безрецептурных лекарств. Все аннотации к ним будут переведены и станут доступны к концу апреля.
Как это работает?
Начиная с января переводы инфолистков постепенно добавляются в электронный регистр лекарств. Оттуда аптекари по просьбе пациентов смогут их распечатать и предоставить вместе с чеком от покупки лекарства. Конечно, провизор может объяснить и на словах, как пользоваться препаратом, но закон его не обязывает это делать по-русски. Наличие же переводов значительно упростит жизнь и пациентам, и аптекарям. К тому же, электронный регистр лекарств будет доступен абсолютно каждому: ознакомиться с информацией о применении препарата можно не выходя из дома. Критики нововведения сказали бы, что с таким же успехом и без регистра лекарств в интернете можно найти информацию на русском языке о любом лекарстве - к чему тратить бюджетные деньги? Доля истины в этом есть. Однако стоит понимать, что не каждый сможет отличить достоверный источник от недостоверного. Думаю, будет излишним объяснять, какими могут быть последствия от неправильного применения лекарств.
Почему производителей нельзя обязать переводить вкладыши?
Этот вопрос мне задают очень часто. Ответ прост. Русский язык не является официальным языком Евросоюза, поэтому мы не можем обязать производителя вкладывать аннотации на русском в упаковку. Таковы правила общего рынка ЕС, и мы не можем их нарушать. Также возникает еще один правильный вопрос: почему бы не закупить готовые переводы из России и не сэкономить таким образом деньги? Увы, но это невозможно. В каждом государстве действуют свои нормы, регламентирующие стандарты упаковок и аннотаций. В России информация о лекарствах составляется исходя из российских законов и требований, которые отличаются от эстонских. Возможно, для пациента это звучит не очень убедительно (суть же инфолистка не меняется!), но нарушать законы никто не имеет права.
Мы учли наличие подводных камней и разработали идеальную в наших условиях систему: переводить инфолистки будет Департамент лекарств, переводы будут размещены в регистре лекарств, откуда вкладыши могут распечатать и провизоры в аптеках, и сами пациенты у себя дома. В качестве пилотного проекта мы начали переводы безрецептурных лекарств: эти препараты являются наиболее часто применяемыми. Кроме того, стоит пояснить, что рецептурные лекарства можно купить лишь в том случае, если их выписал врач, а он, в свою очередь, обязан объяснить пациенту как его принимать. Именно поэтому наличие инфолистков на доступном языке актуально в первую очередь для безрецептурных лекарств. Если проект будет успешно работать и пользоваться спросом, то можно будет подумать над тем, чтобы приступить к переводу и тех лекарств, которые продаются по рецепту.
Более подробную информацию о переведенных инфолистках можно найти на сайте Министерства социальных дел: http://www.sm.ee/ru/infolistki-bezrecepturnyh-lekarstvennyh-sredstv
Евгений Осиновский
министр здоровья и труда
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