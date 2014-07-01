ПБК начинает год премьерой программы «Еврология: Балтийский путь»

Вам словоПБК начинает год премьерой программы «Еврология: Балтийский путь»
С понедельника, 2 января, после передачи «Новости Эстонии», на Первом Балтийском канале (ПБК) будет выходить публицистическая программа «Еврология: Балтийский путь», которая попытается восполнить знания в ключевых вопросах, связанных с экономикой, социальной жизнью и образованием в Евросоюзе.
Даже спустя 12 лет после присоединения к Евросоюзу, многие жители нашей страны имеют весьма туманное представление о роли Европарламента и о том, какую роль играют голоса депутатов от стран Балтии. Именно для того, чтобы разобраться в «джунглях» европейской политики, «Еврология» на понятном языке будет рассказывать, что и как происходит в высших эшелонах власти, какие возможности это дает каждому из нас или какие угрозы в себе может скрывать.
Ведущие программы – журналисты Олег Малинин и Ольга Пилиповец. По словам ведущих, новая передача поможет узнать, какую роль наш общий европейский дом играет в жизни обычных людей, а также даст ответы на те вопросы, которые волнуют и касаются всех - и людей работающих, и пенсионеров, и студентов, и родителей, и бизнесменов, и политиков.
Каждый понедельник программа «Еврология: Балтийский путь» будет одновременно выходить и в других странах Балтии – Латвии и Литве, после региональных новостей.
Прямой эфир, а также повторы программ ПБК, можно посмотреть на портале www.tvdom.tv.
По информации BMA Estonia
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