ПБК начинает год премьерой программы «Еврология: Балтийский путь»

Дата публикации: Сегодня, 17:49

С понедельника, 2 января, после передачи «Новости Эстонии», на Первом Балтийском канале (ПБК) будет выходить публицистическая программа «Еврология: Балтийский путь», которая попытается восполнить знания в ключевых вопросах, связанных с экономикой, социальной жизнью и образованием в Евросоюзе.

Даже спустя 12 лет после присоединения к Евросоюзу, многие жители нашей страны имеют весьма туманное представление о роли Европарламента и о том, какую роль играют голоса депутатов от стран Балтии. Именно для того, чтобы разобраться в «джунглях» европейской политики, «Еврология» на понятном языке будет рассказывать, что и как происходит в высших эшелонах власти, какие возможности это дает каждому из нас или какие угрозы в себе может скрывать.

Ведущие программы – журналисты Олег Малинин и Ольга Пилиповец. По словам ведущих, новая передача поможет узнать, какую роль наш общий европейский дом играет в жизни обычных людей, а также даст ответы на те вопросы, которые волнуют и касаются всех - и людей работающих, и пенсионеров, и студентов, и родителей, и бизнесменов, и политиков.

Каждый понедельник программа «Еврология: Балтийский путь» будет одновременно выходить и в других странах Балтии – Латвии и Литве, после региональных новостей.

Прямой эфир, а также повторы программ ПБК, можно посмотреть на портале www.tvdom.tv.

По информации BMA Estonia