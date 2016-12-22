В течение еще двух дней каждый может стать «ангелом» для детей из малообеспеченных семей

Дата публикации: Вчера, 16:28

Благотворительная кампания Maxima Eesti «Дерево ангелов» призывает всех отзывчивых людей выполнить оставшиеся пожелания детей из малообеспеченных семей.



«Мы сердечно благодарим все, кто уже стал «ангелом» в рамках нашей кампании – принес нам именно такой подарок, о котором мечтает ребенок, растущий в испытывающей материальные затруднения семье. Некоторые приносят подарки, которые даже больше тех, о которых попросили дети, – сказала директор по коммуникации Maxima Eesti Катя Любобратец. – В ближайшие дни собиравшие детские пожелания местные социальные работники передадут подарки детям».

Благодаря «Дереву ангелов» подарки мечты получит большинство из 1400 детей, на которых направлена благотворительная кампания. «В последние дни кампании многие спрашивали у нас, какие еще пожелания ждут исполнения. Всего в разных местах в Эстонии осталось около 200 таких пожеланий. Чтобы до 18:00 22 декабря «ангелами» успели стать все желающие, мы опубликовали перечень подарков на сайте «Дерева ангелов» по адресу www.maxima.ee/inglipuu. Со своей стороны, мы также сделаем все, чтобы желание каждого ребенка исполнилось, - рассказала директор по коммуникации Maxima Eesti. «Соберите друзей, знакомых и коллег, и вместе сделайте подарок ребенку. Бесценна радость каждого ребенка, который доверил свое желание рождественскому ангелу, хотя может быть и не смеет надеяться на его исполнение, но рождественским вечером найдет в коробке с подарком свою мечту», - добавила Катя Любобратец.

Вот как до 18:00 22 декабря можно стать «ангелом» для детей из малообеспеченных семей:

• Ознакомьтесь со списком еще не исполненных желаний http://bit.ly/derevoangelov

• Выберите из списка ребенка, желание которого вы хотите исполнить.

• Выбрав подарок, пожалуйста, укажите в соответствующей графе таблицы свои контактные данные, а также, в какой магазин и когда именно вы принесете подарок. Это делается для того, чтобы другие знали, что ребенок уже нашел своего «ангела», и могли выбрать другое пожелание.

• Подарок можно сделать самому, вместе с друзьями или всем коллективом.

• Приобретите подарок в любом магазине и не позднее 18:00 22.12.2016 принесите его в магазин Maxima, который вы указали в таблице.

• Если вы живете в Таллинне и хотите сделать подарок ребенку из другой части страны, не позднее 18:00 22.12.2016 принесите подарок на стойку информации магазина Maxima XX по адресу Смуули, 9 в Таллинне. Обязательно приложите имя ребенка, укажите город и название подарка, чтобы мы смогли доставить всем адресатам правильные подарки.

Акция «Дерево ангелов» была начата в 2009 году торговой сетью Maxima. Дополнительную информацию о кампании «Дерево ангелов» и об участвующих в кампании магазинах можно найти на сайте: www.maxima.ee/inglipuu.

По информации Maxima Eesti