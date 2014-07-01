СМИ: пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии...

Дата публикации: Сегодня, 11:59

Источник: AP 2017

Пассажирский поезд столкнулся с бронетранспортером в городе Раасепори, жертвами инцидента стали по меньшей мере три человека, десять человек пострадали. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.

По ее сведениям, авария произошла около восьми утра по местному времени. Движение поездов между городами Карья и Ханко приостановлено. Информации о причинах произошедшего не приводится.

Источник news.mail.ru