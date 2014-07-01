Нападение на журналистку "Эха Москвы"...

Дата публикации: Вчера, 15:38

На Татьяну Фельгенгауэр, журналистку "Эха Москвы", 23 октября было совершено нападение в редакции. Двое мужчин, прыснув из газового баллончика охраннику в лицо, проникли в здание 11 на Новом Арбате в Москве. Они поднялись на 14 этаж, где находится радиостанция, сообщает телеканал "Россия 24".

Один из мужчин приобнял журналистку за плечи, а затем ударил складным ножом в горло. Сотрудница радиостанции в тяжелом состоянии госпитализирована в НИИ Склифосовского. Ей поставлен катетер. Журналистка жива и дышит, подтвердил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Угрозы жизни для Татьяны Фельгенгауэр сейчас нет. Врачи готовятся к операции.

После нападения злоумышленник с ножом был задержан и скручен охраной радиостанции. Они передали задержанного прибывшим по вызову полицейским. В помещениях радиостанции работают следователи, которые занимаются сбором и фиксацией улик.

Основная версия нападения на журналистку — хулиганство. Не исключен и личный мотив. Задержанный злоумышленник заявил, что он был знаком с Татьяной Фельгенгауэр.

По информации: вести.ru