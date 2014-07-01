"Фейсбук" заставляет детей сбегать из дома на два дня...

Дата публикации: Вчера, 15:16

Представители соцсети Facebook ищут организаторов интернет-флешмоба "48 hours challenge", в рамках которого школьники сбегают из дома и прячутся двое суток. Дети и подростки набирают очки, которые даются за каждый лайк и упоминание их имен в постах о пропаже, сообщает Metro.

Пресс-секретарь компании Facebook заявил, что его коллеги крайне обеспокоены безопасностью школьников, которые сидят в соцсетях.

"Мы тесно сотрудничаем с полицией и организациями, которые занимаются поиском пропавших детей. Наша задача – сделать все, чтобы предотвратить столь опасные игры", — заявил представитель компании.

Пресс-секретарь Facebook добавил, что просит пользователей соцсети активно жаловаться и отмечать потенциально опасные посты.

Пока, впрочем, достоверно известно лишь об одной участнице флешмоба "48 hours challenge", 12-летней Лиа из британского города Халл. К счастью, со школьницей ничего не случилось во время ее побега, однако родственники девушки до сих пор в ужасе.

Источник: Вести.ru