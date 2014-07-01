Поезд "Сердце России" появится в лондонском метро в октябре...

Дата публикации: Сегодня, 14:20

Тематический поезд "Сердце России" запустят в лондонском метрополитене 25 октября этого года. Пассажиры смогут познакомиться с самыми значимыми достижениями СССР и России. Запуск состава приурочен к перекрестному Году науки и образования России и Великобритании.

Каждый из семи вагонов поезда посвятили отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке. По словам заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, это крупнейший в истории совместный проект двух метрополитенов мира.

"Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть чем поделиться и чему поучиться друг у друга", – цитирует портал мэра и правительства Москвы Ликсутов. Он выразил надежду на то, что проект понравится лондонским пассажирам и позволит им позволит им познакомиться ближе с историей и культурой России.

В Москве тоже планируют запустить тематический поезд, оформление которого будет связано с британской наукой и образованием. Он начнет курсировать в московской подземке до конца 2017 года. Ликсутов добавил, что это будет второй поезд, знакомящий пассажиров с Англией.

В мае 2016 года на Филевской ветке московского метро начал ходить именной поезд "Шекспировские страсти". Событие приурочили к 400-летней годовщине памяти поэта и Году русского языка и литературы. Сначала поезд курсировал по Филевской линии, затем – по Арбатско-Покровской. В нем успело проехать более пяти миллионов пассажиров.

Тематические поезда стали традицией для столичного метрополитена. В августе на Кольцевой линии метро запустили 23-й такой состав по случаю 870-летия Москвы. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана со столицей. Снаружи вагоны расписаны геометрическими узорами красного, синего, черного и белого цветов. Вдохновением для такой росписи стали орнаменты художниц 20-х годов прошлого века Варвары Степановой и Любови Поповой, которые ориентировались на работы русских авангардистов и конструктивистов.

По информации с сайта www.m24.ru