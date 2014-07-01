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В мире
На Великобританию обрушился шторм "Брайан"

Дата публикации: Сегодня, 08:00

На Великобританию обрушился шторм "Брайан"

 

Шторм "Брайан" в субботу обрушился на Великобританию сильным ветром и высокими волнами. Впрочем, синоптики ожидали, что удар стихии будет еще сильнее.

Порывы ветра скоростью до 112 км/ч были зафиксированы в субботу утром, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений, отключений электроэнергии и проблем с транспортным сообщением, сообщила 21 октября Русская служба Би-би-си.

Предупреждения "желтого" уровня о сильном ветре действуют в районе Уэльса, юга и центра Англии. По всей Англии действуют семь предупреждений о возможных затоплениях, столько же предупреждений были выпущены и в Уэльсе.

Ранее на этой неделе три человека погибли, а сотни тысяч людей - в основном в Ирландии - остались без электричества после того, как ураган "Офелия", ослабевший до уровня шторма, обрушился на Британские острова.

Сильный ветер и высокие волны из-за нового шторма достигли западного побережья Ирландии накануне вечером.

Порывы ветра достигали скорости 130 км/час, сообщали ирландские синоптики, в некоторых районах сообщалось о подтоплениях из-за поднявшегося уровня воды в реке Шаннон.

Власти выпустили "оранжевое" предупреждение - второе по уровню опасности - для семи ирландских округов и посоветовали автомобилистам быть внимательными, поскольку деревья, ослабленные еще прошлым штормом, могут упасть.

Однако ожидается, что порывы ветра будут все же менее сильными, чем из-за "Офелии".

В Корнуолле были установлены барьеры от наводнения, чтобы защитить прибрежные города. В Уэльсе поезда и паромы отменены, закрыты дороги у моря.

Самый сильный порыв ветра был зафиксирован в Мамблсе, к западу от Суонси, - он составил 114 км/ч.

Власти Уэльса заявили, что прибрежные районы, скорее всего, будут "чрезвычайно опасными в эти выходные", скорость ветра может превышать 100 км/ч.

ERR

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