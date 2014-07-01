Эдвард Лукас: Внимание - тактика России развивается...

Дата публикации: Сегодня, 15:15

Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).]

Запоздалая, неполная и устаревшая: такова в общих чертах реакция Запада на исходящую со стороны России угрозу.

Ее опоздавшая часть попросту утомительна. Все те люди, которые сейчас поднимают шум из-за вмешательства Кремля в прошлогодние выборы президента США, кажется, думают, что это было первым случаем политической войны с российской стороны. На самом деле это всего лишь последний и самый яркий пример. Закаленные участники борьбы за свободу и демократию в России и ее окрестностях могли бы напомнить своим новым союзникам в Голливуде и остальной честной Америке, что за последние 25 лет было достаточно нападений на другие страны.

Стоит отметить также, что примененные в США тактики информационной войны являются всего лишь частью арсенала Кремля. Россия уже давно использует против своих оппонентов целый ряд других тактик, от военного устрашения до экономического давления. Применяются также кибератаки, подрывная деятельность и попытки злоупотребить правовой системой.

Главная проблема в том, что реакция Запада является похвальной, но отстала от времени. Например, у НАТО открылись глаза на проблему, с которой он столкнулся в Балтийских странах и Польше. Альянс составил планы обороны, разместил в регионе действующие по принципу спускового крючка подразделения и проводит регулярные учения. Это снизило угрозу успешного внезапного нападения со стороны России. Это также опровергло мнение, что восточные страны-члены являются второстепенными членами НАТО, для защиты которых у альянса нет ни намерений, ни возможностей.

ЕС сейчас точно так же серьезно относится к энергетической безопасности. Десять лет назад блок только начинал осознавать связанную с монополистическим и коррумпированным российским бизнесом по экспорту газа опасность. Сейчас у нас есть газовая сеть Север-Юг, которая смягчает воздействие старых трубопроводов Восток-Запад. Российская вертикально интегрированная модель благодаря третьему энергопакету поделена на части. Усилия генерального директората по конкурентоспособности еврокомиссии вынудили Россию отказаться от своего политически заряженного формирования цен на государственной основе.

Это правда, что предстоит сделать гораздо больше. НАТО пока не нашел решения для проблемы противовоздушной обороны в Балтийском регионе. Интеграция способностей с Швецией и Финляндией может оказаться более успешной. Украина нуждается в большей военной помощи. ЕС со своей стороны не смог блокировать проект газопровода NordStream 2 и проявляет постыдное нежелание как следует финансировать свои усилия в сфере борьбы с дезинформацией.

Мне внушает большее беспокойство необдуманная вера в то, что Кремль в будущем будет пользоваться только уже использованными картами и делать это удобным и предсказуемым образом. Вызвавшие замешательство DoS-атаки (отказ в обслуживании) сработали против Эстонии в 2007 и против Грузии в 2008 году. После этого Россия применяла гораздо более сложные формы кибернападения вроде тех, которые мы видели во время атак на электросеть Украины в 2015 и 2016 году. Россия также отказалась от грубых атак, включающих хакерские взломы и утечку, которые крайне успешно сработали во время президентских выборов в США в прошлом году. Они не подействовали во время выборов президента Франции, а в прошлом месяце в Германии их даже не применяли.

По-прежнему возможно, что Кремль попытается разжечь восстание и извлечь из него выгоду на заселенных этническим меньшинствами территориях Эстонии и Латвии, но я считаю это крайне маловероятным. Я точно так же считаю все менее вероятным то, что Россия когда-либо организует военное нападение тем методом, который она отрабатывала во время прошедших в этом году крупномасштабных учений «Запад-17».

Мы должны стремиться еще основательнее снижать риск подобных нападений, но гораздо большее внимание следует уделить выявлению российских тактик следующего поколения и сопротивлению им.

В этом отношении достижения Запада неудовлетворительны. Мы оставили без внимания действия России в виде кибер- энергетических, военных и пропагандистских нападений. Нам следует быть осторожными в нашей уверенности, что мы заметим следующую угрозу раньше, чем она нас поразит. Я рекомендую прислуживаться к советам государств линии фронта. То, что Россия планирует испытать, прежде всего становится заметным именно там.

Исправление: На прошлой неделе я в своей колонке ошибочно упомянул «вторжение» Сербии в Косово. Мне следовало бы назвать его «действиями по подавлению». Приношу свои извинения.

Эдвард Лукас

BNS