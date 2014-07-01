Дата публикации: Сегодня, 09:13

Один из старейших авиаперевозчиков Великобритании Monarch Airlines подал заявление о банкротстве. Банкротство Monarch Airlines стало крупнейшим в истории гражданской авиации Великобритании, отмечает Bloomberg. В авиакомпании и туроператоре Monarch Travel Group введена внешняя администрация (представители компании KPMG), лицензия у авиакомпании отозвана.

Все запланированные полеты отменены. Банкротство Monarch Airlines коснулось примерно 300 тыс. человек, из них около 110 тыс. — британцы, которые сейчас находятся за границей и должны вернуться в страну в течение двух недель.

Финансовые сложности вызвало падение курса фунта к доллару (расходы на топливо производятся в американской валюте). Кроме того, в связи с низкими ценами на нефть у многих авиаперевозчиков появились избыточные мощности, и им пришлось снижать тарифы в борьбе за долю на рынке. Monarсh является пятой по величине авиакомпанией Великобритании, она выполняет рейсы из пяти британских аэропортов в 40 городов мира, основным направлением является Испания.

Численность штата — около 2,1 тыс. человек. Помимо авиабилетов, Monarch также продает комплексные туры, на долю которых приходится 5% ее выручки. Проблемы Monarch вызывают вопросы об устойчивости инвесткомпании Greybull Capital, которая владеет 90% акций перевозчика. В 2014 году Greybull вложила в Monarch 125 млн фунтов стерлингов ($166 млн), в прошлом году — еще 165 млн фунтов.

neelov.ru