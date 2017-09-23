Северная Корея заявила о стремлении к балансу сил с США...

Дата публикации: Сегодня, 10:51

Ли Ён Хо. Фото: Yin Bogu / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

Для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша конечная цель — создать баланс сил с США», — сказал министр. «У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР», — заверил он.

Ли Ён Хо назвал свою страну «ответственным государством, обладающим ядерным оружием». «Мы примем превентивные меры, безжалостные превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну», — подчеркнул он.

«Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим философским принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия», — заявил Ли Ён Хо.

Говоря о санкциях, которые были усилены из-за продолжения Северной Кореей ракетных и ядерных испытаний, министр отметил, что Пхеньян свою позицию не изменит. «США ввели санкции против Северной Кореи с самого первого дня ее основания», — заявил он, добавив, что КНДР находится «под самыми суровыми санкциями в мире».

«Безнадежное дело считать, что есть хоть какой-то шанс, что КНДР может быть сотрясена хотя бы на дюйм или изменит свою позицию из-за усиления санкций враждебными силами», — подчеркнул Ли Ён Хо.

Ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. В Пентагоне отметили, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу».

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа». Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

СБ ООН принял в отношении КНДР ряд санкций за проведение ракетных и ядерных испытаний.

Источник: Лента.ру

Трамп пообещал КНДР недолгое существование

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп продолжил обмен выпадами с руководством КНДР. В своем Twitter, комментируя выступление главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо, американский лидер заявил, что если министр говорил от имени своего государства, то это означает, что КНДР долго не просуществует.

«Только что слушал, как в ООН выступал министр иностранных дел Северной Кореи. Если он выражает мысли коротышки с ракетой, они долго не протянут», — отметил Трамп.

Ранее Трамп в своем Twitter назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. Позже, выступая перед сторонниками в Алабаме, он заявил, что разберется с Ким Чен Ыном, которого презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

Источник: Лента.ру