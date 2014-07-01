Среди пострадавших от взрыва в Лондоне оказался и один эстонец

Дата публикации: Сегодня, 07:19

Среди пострадавших от взрыва в пятницу утром в лондонском метро оказался и один эстонец.

«Министерство иностранных дел Эстонии получило от местных властей Великобритании информацию о том, что среди пострадавших от взрыва в лондонском метро в пятницу оказался и один эстонец. К посольству за оказанием консульской помощи он не обращался», - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова.

Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. При взрыве самодельной бомбы пострадали не менее 22 человек.

Правоохранители установили личность подозреваемого в совершении теракта, сообщил в пятницу вечером Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого в подрыве бомбы на «Парсонс-Грин», — написал корреспондент Марк Уайт.

Как отметил источник, это стало возможно при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

По словам представителя МИД Эстонии, ведомство пристально следит за развитием событий и призывает всех находящихся в регионе жителей Эстонии дать знать о себе посредством социальных сетей, на портале reisitark.vm.ee или позвонив по телефону срочной помощи в МИД +372 53 01 9999.

BNS